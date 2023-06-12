Sosyal medyada infial yaratmıştı... ABD'deki 'uzaylı' görüntüsü gerçek mi?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:43

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:44

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 30 Nisan'da gerçekleşen olayda bir aile, polis ekiplerini arayarak evlerinin arka bahçelerine bir aracın düştüğünü iddia etti.

Aynı dakikalarda bir Las Vegas polisinin vücut kamerasına gökyüzündeki bir ışık hüzmesi yansıdı. Bu ışık iddialara göre Utah ve Kaliforniya'dan bile gözüktü.

"KOCAMAN GÖZLERİ VAR"

Gökyüzündeki ışık görüntülerinden 39 dakika sonra 911'i arayan bir adam, gökten düşen parlak bir nesne gördüğünü ve sonra da arka bahçelerinde en az 2.5 metrelik, kocaman gözleri olan ve kesinlikle insan olmayan varlıklar gördüklerini söyledi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu haberle ilişkili olarak sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler ise ortalığı karıştırmıştı.

Son olarak Teyit.org platformu, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde görüntülendiği ve bir 'uzaylı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüleri inceledi.

Exclusive: Here are the first security camera footage of the aliens spotted in Las Vegas. The landing and subsequent sighting was confirmed by local residents and police. pic.twitter.com/goQR7XhG9J — ???C?? (@AlertChannel) June 11, 2023

'BİLGİSAYAR TABANLI GÖRÜNTÜ'

Las Vegas’ta kaydedilen görüntüdeki yaratığın gerçek olduğu iddiasının 'yanlış' olduğunu kaydeden Teyit.org, videonun 'bilgisayar tabanlı görüntü' (CGI) olduğu sonucuna vardı.

Videodaki ses kayıtlarının "8 News Now" kanalından alındığı ve söz konusu 'yaratık' videosunun TikTok’ta “owltreestump” isimli hesapta paylaşıldığı bulgularına ver yeren platform, "Hesap paylaşımında video açıklamasına, bilgisayarla üretildiğine işaret eden, #cryptid #cgi #blender3d #creepy tag'lerini eklemiş" dedi.

'YARATIK' GÖRÜNTÜSÜNÜN ASLI NE?

Teyit.org'un incelemesine göre, videonun tamamı izlendiğinde, bir kısmının "8 News Now" isimli televizyon kanalında yayınlandığı anlaşılıyor. 7 Haziran 2023 tarihinde kanalda, Las Vegas’ta oturan bir ailenin gökten parlak bir şeyler düştükten sonra uzaylıları gördüğü yönündeki ihbarları haberleştirilmiş.

Ancak televizyon kanalının yayınladığı haberde yalnızca, ailenin 911’e yaptıkları ihbarın ses kayıtları yer alıyor. Haberde, paylaşım videosundaki yaratığa ilişkin herhangi bir görüntü yer almamış.

Buna göre, videonun sol üst köşesinde “owltreestump” yazısının bir kısmı görülüyor. Bu isim Google’da aratıldığında bir TikTok profiline ulaşılıyor. Hesabın 10 Haziran 2023 tarihli paylaşımı Las Vegas’ta görüldüğü iddia edilen 'uzaylı' videosu.

Kullanıcı, videonun üstüne “cryptid” yani şifreli notunu yazmış. Videonun açıklamasında ise “Dışardan gelen sesleri incelememeliydim” notu ve #cryptid #cgi #blender3d #creepy tagleri yer alıyor.

HESABIN AYNI YÖNTEMİ KULLANDIĞI BAŞKA VİDEOLAR DA VAR

"Hesabın başka paylaşımlarında CGI yani Computer-generated imagery yöntemiyle yaptığı videolar olduğu görülebiliyor" bilgisini de paylaşan Teyit.org, "Yani, sosyal medyada yayılan videodaki sesler 8 News Now isimli televizyon kanalındaki yayından alınırken, videoya CGI yöntemiyle yapılan yaratık videosu eklenmiş" değerlendirmesini yaptı.