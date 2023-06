Sosyal medyada infial yaratmıştı... ABD'deki 'uzaylı' görüntüsü gerçek mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 30 Nisan'da gerçekleşen olayda bir aile, polis ekiplerini arayarak evlerinin arka bahçelerine bir aracın düştüğünü iddia etti.

Aynı dakikalarda bir Las Vegas polisinin vücut kamerasına gökyüzündeki bir ışık hüzmesi yansıdı. Bu ışık iddialara göre Utah ve Kaliforniya'dan bile gözüktü.

Gökyüzündeki ışık görüntülerinden 39 dakika sonra 911'i arayan bir adam, gökten düşen parlak bir nesne gördüğünü ve sonra da arka bahçelerinde en az 2.5 metrelik, kocaman gözleri olan ve kesinlikle insan olmayan varlıklar gördüklerini söyledi.

Söz konusu haberle ilişkili olarak sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler ise ortalığı karıştırmıştı.

Son olarak Teyit.org platformu, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde görüntülendiği ve bir 'uzaylı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüleri inceledi.

Exclusive: Here are the first security camera footage of the aliens spotted in Las Vegas. The landing and subsequent sighting was confirmed by local residents and police. pic.twitter.com/goQR7XhG9J