Müziğin geleceği mi? Bir yapay zeka ilk kez albüm anlaşması imzaladı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 00:24

Güncelleme: 07.09.2023 - 00:38

Instagram fenomenleri arasında artık yapay zeka destekli olanlar da var. Yani gerçek olmayan 'kişiler'. Bunlardan belki de en bilinen olan 'lilmiquela' paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye sesleniyor. Pek çok marka ile iş birliği içinde olan fenomene şimdi de Noonoouri eşlik ediyor.

Noonoouri yalnızca dijital olarak bir varlığa sahip metaverse 'karakteri'. Şarkıcının sesi de yapay zeka tarafından yaratılıyor. Peki nasıl? Forbes'ta yer aldığı gibi Noonoouri'nin sesi gerçek bir insana ait. Ancak ses kaydı alındıktan sonra yapay zeka kullanılıyor ve ses sanallaştırılıyor.

Burada ise kullanılan şey yıla da damgasını vuran üretken yapay zeka. Verileri alan yapay zeka bunları yeni bir şeyler ortaya çıkartmak için işleyebiliyor ve ortaya özgün denebilecek şeyler çıkıyor.

MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYOR

Dijital influencer Noonoouri şarkıcı ve ilk albüm anlaşmasını Warner Music Central Europe ile imzaladı. Yapay zeka ile yapılan ilk albüm anlaşması olarak kayıtlara geçen bu anlaşma, kapsamında ilk parça YouTube üzerinden yayımlandı.

5 gün önce yayımlanan ve 52 binin üzerinde görüntülenme alan Dominoes adlı parçanın klibinde Noonoouri de yer alıyor.

CGI sanatçısı Joerg Zuber tarafından tasarlanan ve geliştirilen Noonoouri, 2018 yılında ilk kez karşımıza çıktı. O günden bu yana popülerliğini artırmaya devam ediyor. Söz konusu anlaşmanın duyurulmasının ardından, Instagram'da 403 binden fazla takipçiye ulaştı.

Noonoouri tahminlere göre tek bir sponsorlu gönderiden yaklaşık 1.800 dolar kazanıyorken, yılda ise 2 buçuk milyon doların üzerinde kazanıyor.