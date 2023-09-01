Zaman tasarrufu için yapay zeka kullanılacak
Fransa'da kamu görevlilerinin, zaman tasarrufu sağlamak için ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarını deneyimleyeceği bildirildi.
Le Parisien'in haberine göre, hükümetin talebiyle ülkedeki resmi kurumlar, işlemlerde hız kazanmak için ekimden itibaren yapay zeka kullanımına geçiyor.
Bu kapsamda ilk aşamada kamu hizmeti veren resmi kurumlardaki 1000 personel, ChatGPT ve Llama 2 gibi metin tabanlı yapay zeka sistemlerini işlemlerde kullanacak.
YAPAY ZEKA VERİMLİLİK İÇİN KULLANILACAK
Kamu görevlileri vergi yönetmeliği, emeklilik maaşlarının ödenmesi, sosyal yardımlar hakkında kullanıcı sorularını yanıtlamak için yapay zekadan yararlanacak.
Bu sayede yapay zeka, gelen talepleri değerlendirip otomatik olarak cevaplayacak. Ancak yapay zekanın verdiği cevaplar sistemin uygulanabilirliğini ölçmek için yetkili kişilerce denetlenecek.
Uygulamayla, kamu hizmetlerinde yaşanan personel eksikliğini doldurularak halihazırdaki personelin, teknoloji kullanımında zorluk yaşayan yaşlı kesimin soru ve taleplerine hızlıca cevap vermesi ve işlemlerde zaman tasarrufu sağlaması amaçlanıyor.
Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini, "Fransız yöneticiler arasında yapay zekanın en ön saflarında yer almasına öncülük edenlerden olmak istiyorum." diyerek bu süreci desteklediğini açıklamıştı.
Hükümetin bu uygulaması aşırı sağ kesimlerce yapay zekanın insanların yerini alacağı gerekçesiyle eleştirilirken sol kesim, resmi işlemlerde yaşanan tıkanıklığın önünü açacağı görüşünde.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Memurun zam oranı belli oldu
- Koronavirüste yeni varyant. Kapanmalar mı geliyor?
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması
- Marmara için sağanak alarmı