Yapay zeka insanların sporda da önüne geçmeye başladı! İlk defa bir insanı yendi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:50

Güncelleme: 01.09.2023 - 17:50

Drone yarışları, hız, beceri ve dinamik kontrol gerektiren zorlu etkinliklerdir. Bu yarışları insan perspektifinden izlemek, büyük bir beyin gücü gerektiğini ve değişen koşullara anında tepki verme yeteneğini hayal etmeyi zorlaştırır.

Yapay zeka dünyasında, önce satrançta "Deep Blue" ve sonra Go oyununda "AlphaGo" gibi bilgisayar programları, milyonlarca oyunu ve hamleyi analiz edebilme yetenekleri sayesinde zafer kazandılar.

FİZİKSEL SPOR DALINDA BİR İLK

Ancak şimdi, bir yapay zeka sistemi gerçek dünyada fiziksel bir spor dalında insan şampiyonlarını yendi. Zürih Üniversitesi ve Intel araştırmacıları tarafından geliştirilen "Swift" adlı yapay zeka, sıkı ve teknik bir 3D yarış pistini hızla öğrendi ve dünya şampiyonlarından daha hızlı bir yarış zamanı elde etti.

Swift sistemi, insan pilotlarla aynı görüş düzenini kullandı, ancak aynı zamanda gerçek zamanlı hızlanma, hız ve yönelim verileri gibi bilgileri kullanarak avantaj elde etti. Bir grup simülasyon drone'u sayesinde pisti öğrenen Swift, sonunda en hızlı yolu bulmak için bu yolları optimize etti.

Daha sonra gerçek dünya uçuşundan elde edilen verilerle ayarlarını geliştirdi ve bir havaalanı hangarında fiziksel bir pistte yarıştı.

Ancak, insanların değişen koşullara daha iyi uyum sağlayabildiği gözlemlendi. Bu, yapay zeka sistemlerinin belirli görevlerde olağanüstü performans gösterebileceğini, ancak daha geniş ve dinamik görevlerde insanların hala üstün olduğunu gösteriyor.

Yapay zeka alanındaki ilerlemelere rağmen, esneklik ve yaratıcılık gerektiren alanlarda insanların üstünlüğü devam ediyor gibi görünüyor. Ancak gelecekte daha da ilginç rekabetlere tanık olabiliriz.