Birbirine neredeyse çarpan iki galaksinin fotoğrafları paylaşıldı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:57

James Webb Uzay Teleskobu’nun faaliyetlerine başlamasıyla biraz göz ardında kalan Hubble, bugün kendisini yeniden hatırlattı. 1990 yılının Nisan ayında uzaya fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, “Arp-Madore 608-333” olarak tanımlanan, yan yana duran iki galaksiden oluşan yapıyı gözlemledi.

İKİ GALAKSİ YER ÇEKİMİ KUVVETİYLE BİRBİRİNİ ETKİLİYOR

Webtekno'nun haberine göre Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşılan görüntüde iki galaksi, aslında birbirinden ayrı dursa da bu galaksiler sürekli birbiriyle etkileşim halinde. İki galaksi, yer çekimi kuvvetiyle sürekli birbirlerini etkiliyor, galaksilerin şekilleri zamanla çekim kuvveti sayesinde değişiyor.

Paylaşılan bilgilere göre Arp-Madore 608-333’un görüntüsü, gelecek araştırmalar için arşiv oluşturulmak üzere elde edildi. Bilim insanları, mevcut arşivlenen yapıları Hubble’ın gözlemlemesi için seçiyor. Bu seçim, Hubble’ın en kolay ve uğraşsız bir şekilde gözlem yapması için sırasıyla yapılıyor. Bu sayede Hubble, ömrünün sonuna yaklaşırken en fazla sayıda gözleme imza atabiliyor.

James Webb’in gölgesinde Hubble, 9 Eylül’de de bir gözlemiyle gündeme gelmişti. Teleskop, bu kez SDSS J115331 ve LEDA 2073461 adlı birbiriyle çakışan galaksileri gözlemlemişti.