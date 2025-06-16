Borderlands 4 ön siparişe açıldı

Borderlands 4 için beklenen ön sipariş fiyatları belli oldu. Oyun 12 Eylül'de piyasaya çıkıyor ve PC tarafı için Steam ve Epic Games'e geliyor. Steam'de 69,99 dolardan ön siparişe açılan oyun, Epic Games'te 2 bin 900 TL'ye satılıyor. Konsol tarafı için de 2 bin 900 TL'lik fiyatı olan oyun PS 5 için ve Xbox Series S ve X için geliyor. Nintendo Switch 2'ye de gelecek oyunun fiyatı Steam ile aynı 69,99 dolar.

BORDERLANDS 4 ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Borderlands 4'ün konusuna baktığımızda ise karşımıza yepyeni bir gezegen çıkıyor. Acımasız bir tiranın yönettiği bu gezegende Kasa Avcıları ve diğer aksiyon dolu öğeler var. Oyunseverler de oyunda dört yeni Kasa Avcısı'ndan biri olarak yer alacaklar.

Borderlands 4 sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

RAM: 16 GB

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Önerilen

İşlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

RAM: 32 GB

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11