Xbox'a Steam desteği gelebilir mi?

Microsoft'un Xbox oyunlarını diğer konsollara ve platformlara açması sürerken, yeni bir iddia PC tarafı için geldi. Buna göre Xbox'a Steam desteği gelebilir. Bunun için çalışmalara başlayan ve testler yapan Microsoft, Steam'in Xbox ekosisteminde yer almasını sağlayabilir.

STEAM, XBOX'A GELİR Mİ?

Burada iki senaryo üzerinden sistemin gelebileceği konuşuluyor. İlk olarak Steam, Microsoft Store'da bir uygulama olarak yer alabilir. Buradan Steam'i indirecek oyuncular, daha sonra oradaki hesaplarına Xbox üzerinden ulaşabilecek. Diğer fikirse Steam'in direkt Xbox'ta çalışabilir hale gelmesi oluyor.

Microsoft zaten bir süredir kullanıcıları için platformlar arası erişim sağlıyor. Bunun son örneği de dünyanın en büyük oyuncu topluluğuna ve potansiyele sahip Steam olabilir deniyor.