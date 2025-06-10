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Xbox Games Showcase 2025'te hangi oyunlar tanıtıldı?

Xbox Games Showcase 2025'te hangi oyunlar tanıtıldı?

10.06.2025 19:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox Games Showcase 2025'te hangi oyunlar tanıtıldı?

Xbox Games Showcase 2025 etkinliği birkaç gün önce gerçekleştirildi. Onlarca oyun etkinlik kapsamında tanıtıldı.

Her yıl belirli dönemlerde Xbox Games Showcase etkinliği düzenleniyor. Bu yıl 8 Haziran'da gerçekleştirilen etkinlikte yeni ROG Xbox Ally cihazlarının tanıtılmasının yanı sıra onlarca oyun için de fragmanlar yayınlandı.

XBOX GAMES SHOWCASE 2025 OYUNLARI

Oyun etkinliklerinin geçidi olan geçtiğimiz günlerde State of Play ile başlayan etkinlikler Summer Game Fest, Future Games Show ve Xbox Games Showcase ile devam etti. 

Xbox Games Showcase etkinliğinde tanıtılan oyunlar

  • The Outer Worlds 2
  • HIGH ON LIFE 2
  • Resonance: A Plague Tale Legacy
  • The Blood of Dawnwalker
  • Super Meat Boy 3D
  • NINJA GAIDEN 4
  • Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
  • Beast of Reincarnation
  • Clockwork Revolution
  • Grounded 2
  • Cronos: The New Dawn
  • The Elder Scrolls Online - Tales of Tamriel
  • Aphelion
  • No Ghosts At The Grand
  • Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear
  • MUDANG: Two Hearts
  • Planet of Lana II: Children of the Leaf
  • Fallout 76: Gone Fission
  • Solo Leveling: ARISE OVERDIVE
  • Aniimo
  • Tony Hawk's Pro Skater 3+4
  • At Fate's End
  • Gears of War: Reloaded
  • Persona 4 Revival
  • Sea of Thieves - Smuggler's Tide
  • Invincible VS
  • FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
  • FINAL FANTASY XVI
  • Keeper
  • Call of Duty: Black Ops 7
İlgili Konular: #Xbox oyunları #Xbox Games Showcase 2024 #Xbox Games Pass

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