Xbox Games Showcase 2025'te hangi oyunlar tanıtıldı?

Her yıl belirli dönemlerde Xbox Games Showcase etkinliği düzenleniyor. Bu yıl 8 Haziran'da gerçekleştirilen etkinlikte yeni ROG Xbox Ally cihazlarının tanıtılmasının yanı sıra onlarca oyun için de fragmanlar yayınlandı.

XBOX GAMES SHOWCASE 2025 OYUNLARI

Oyun etkinliklerinin geçidi olan geçtiğimiz günlerde State of Play ile başlayan etkinlikler Summer Game Fest, Future Games Show ve Xbox Games Showcase ile devam etti.

Xbox Games Showcase etkinliğinde tanıtılan oyunlar