Bornova Belediyesi Bilim ekibi dört yeni asteroit keşfetti

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:10

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Bilim Ekibi, gökbilim alanında önemli bir başarıya imza attı. Ekim 2024’te Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği (IASC) tarafından düzenlenen asteroit arama kampanyasına katılan ekip, dört yeni asteroit keşfetti. Gözlem verilerini titizlikle inceleyen bilim ekibi, raporlarını Küçük Gezegen Merkezi’ne (Minor Planet Center - MPC) iletti. Eğer bu bulgular MPC tarafından doğrulanırsa, Bornova Belediyesi ekibi asteroitlere isim verme hakkını kazanacak. Bu başarı gerçekleşirse, Türkiye’de bir bilim merkezi olarak asteroitlere isim verme hakkı tanınan ikinci kurum Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi olacak.

BAŞKAN EŞKİ: GENÇLERİMİZİ BİLİME YÖNLENDİRİYORUZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu başarının Bornova için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, bilim ve araştırma alanındaki çalışmalarını her geçen gün bir adım öteye taşıyor. Bilim ekibimizin uluslararası bir projede dört yeni asteroit keşfetmesi Bornova’mız adına büyük bir gurur kaynağı. Gençlerimizi ve ekibimizi bu başarılarından ötürü yürekten tebrik ediyorum. NASA destekli bir projede böylesi bir katkı sunmaları, bilimin sınır tanımaz gücünü gösteriyor. Bu tür projelere katılmaya, gençlerimizi bilime ve uzay araştırmalarına yönlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE İKİNCİ OLACAK

Bilim ekibinin lideri astronom Dr. Tuncay Doğan yaptıkları çalışmayı şu sözlerle anlattı: “Bu projede, merkeze gönderilen teleskop görüntüleri özel bir yazılım aracılığıyla incelenerek hareket eden cisimler belirleniyor, ve bu cisimler raporlanıp Küçük Gezegen Merkezi'ne iletiliyor. "Ön keşif" olarak kabul edilen bu gözlemler onaylanması durumunda “keşif” statüsüne yükselebilir. Bu süreç doğrulanırsa, keşfi yapan ekibe asteroitlere isim verme hakkı tanınıyor. Geçen yıl öğrencilerle iki asteroit keşfeden Astronomi Kulübü, bu yıl bilim ekibi ile birlikte çalışarak dört yeni asteroit keşfetmiştir. Türkiye'de bir bilim merkezinin asteroitlere isim verme hakkına sahip olması, ikinci kez gerçekleşebilir”

MERKEZ, GÖKBİLİM ÇALIŞMALARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Daha önce de 21. Ulusal Asteroit Keşif Kampanyası’nda iki asteroit keşfetmiş olan Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, bu kez daha geniş bir araştırma ekibiyle uluslararası alanda adını duyurdu. Bilim ekibinde astronom Dr. Tuncay Doğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, Pan-Starrs teleskobundan elde edilen veriler Astrometrica programı kullanılarak analiz edildi. Ekip, bulgularını raporlayarak MPC’ye iletti. Doğrulama süreci başarıyla tamamlanırsa, uzaydaki bu dört asteroit Bornova Belediyesi bilim ekibinin belirlediği isimlerle anılmaya başlayacak.

MİLYONLARCA ASTEROİT KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Güneş Sistemi'nde Mars ve Jüpiter arasında yer alan Ana Asteroit Kuşağı'nda milyonlarca asteroit keşfedilmeyi bekliyor. Bu yüzden uluslararası projeler, gözlem verilerini analiz etmek için dünya genelinden araştırmacıların desteğine ihtiyaç duyuyor. Bornova Belediyesi’nin bu alandaki katkıları, bilimsel çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırılması adına büyük önem taşıyor.