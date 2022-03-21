Çalışma: Kahverengi karbon, küresel ısınmayı ve orman yangınlarını artırıyor

21 Mart 2022 Pazartesi, 14:59

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Bay County ilçesi Acil Durum Hizmetleri'nin 5 Mart 2022 tarihinde yayınladığı bu fotoğrafta Bay County'de çıkan bir orman yangını görülüyor. (Fotoğraf: Bay County Florida Acil Durum Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çinli bilim insanları, orman yangınlarından yayılan kahverengi karbonun küresel ısınmaya şimdiye dek sanıldığından daha büyük bir katkı yaptığını keşfetti ve bu ısınmanın gelecekte daha da fazla orman yangınına yol açabileceği uyarısında bulundu.

One Earth dergisinde bugün yayınlanan çalışma, kuzey yarımkürede biyokütle yanmasından kaynaklanan karbonun Kuzey Kutup Bölgesi'nde ısınmayı nasıl hızlandırdığını anlatıyor.

Tianjin Üniversitesi'nden atmosfer kimyacısı olan çalışmanın baş yazarı Fu Pingqing, "Gözleme dayalı analizler ve sayısal simülasyonlar, kahverengi karbon aerosollerinin Kuzey Kutup Bölgesi'nde yol açtığı ısınma etkisinin siyah karbonun etkisinden yüzde 30 kadar daha fazla olduğunu gösteriyor" dedi.

Araştırmacılara göre, son 50 yıl boyunca Kuzey Kutup Bölgesi, gezegenin geri kalanından üç kat daha yüksek bir hızla ısınıyor ve görünen o ki orman yangınları bu farkın açılmasına yardımcı oluyor.

Araştırmaya göre araştırmacılar, biyokütle yanmasının ortaya çıkardığı kahverengi karbonun, fosil yakıtların yanmasının ortaya çıkardığı kahverengi karbona göre en az iki kat daha fazla ısınmaya yol açtığını buldular.

Çin buzkıran gemisi Xuelong, Kuzey Kutup Bölgesi'nin kirletilmemiş havasında hangi aerosollerin uçuştuğunu ve bunların kaynaklarını araştırmak üzere 2017 yılında Kuzey Buz Denizi'ne gitti.

Gemide bulunan bilim insanları, yüksek sıcaklıklara ulaşan fosil yakıtın yanmasıyla açığa çıkan daha yoğun siyah karbonla karşılaştırıldığında, kahverengi karbonun iklim üzerinde nasıl bir etkiye yol açtığını araştırdı.

Büyük alevler çıkaran orman yangınlarında, havada asılı kalan kahverengi karbon partiküllerinden oluşan yoğun kahverengi dumanlar yükselir. Çalışmaya göre, siyah karbon ve karbondioksit gibi, kahverengi karbon da güneş radyasyonunu absorbe ederek gezegenin ısınmasına yol açıyor.

Fu, "Artan orman yangını olayları daha fazla kahverengi karbon aerosol yayarak dünyayı daha da ısıtacak, bu da orman yangınlarının daha sık görülmesine neden olacak" diyerek şunu ilave etti: "Bulgularımız orman yangınlarını kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor."