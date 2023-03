ChatGPT, artık internete erişebiliyor: Her şeyi yapabilirsiniz!

Kasım 2022’de çıkış yapan ve internette kısa süre içinde bir devrim başlatan ChatGPT, ilk haftalarında hiçbir şekilde internete erişim sağlamıyordu. Yapay zekaya bir bağlantı verseniz bir bu bağlantıyı ziyaret edemeyeceğini söylüyor, 2021 yılına ait verilerle cevaplar sunuyordu.

Webtekno'da yer alan haber bu durum yavaş yavaş değişmeye başladığını aktarıyor. Son sürümlerle birlikte verdiğiniz bağlantıları ziyaret etmeye başlayan ChatGPT, artık bunun da ötesine geçmeye hazırlanıyor. Kendi internet araçlarına kavuşarak, internetten sipariş vermenizi bile sağlamaya başlayacak.

ChatGPT’nin yeni yetenekleri böyle gösterildi:

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV