ChatGPT, artık internete erişebiliyor: Her şeyi yapabilirsiniz!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 12:19

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 12:19

Kasım 2022’de çıkış yapan ve internette kısa süre içinde bir devrim başlatan ChatGPT, ilk haftalarında hiçbir şekilde internete erişim sağlamıyordu. Yapay zekaya bir bağlantı verseniz bir bu bağlantıyı ziyaret edemeyeceğini söylüyor, 2021 yılına ait verilerle cevaplar sunuyordu.

İNTERNET ERİŞİMİ DAHA DOĞRU VE HIZLI BİLGİYE ULAŞMASINI SAĞLAYACAK

Webtekno'da yer alan haber bu durum yavaş yavaş değişmeye başladığını aktarıyor. Son sürümlerle birlikte verdiğiniz bağlantıları ziyaret etmeye başlayan ChatGPT, artık bunun da ötesine geçmeye hazırlanıyor. Kendi internet araçlarına kavuşarak, internetten sipariş vermenizi bile sağlamaya başlayacak.

ChatGPT’nin yeni yetenekleri böyle gösterildi:

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV — Greg Brockman (@gdb) March 23, 2023

OpenAI Başkanı ve Kurucusu Greg Brockman, Twitter’da yaptığı paylaşımda ChatGPT’nin artık internete tam anlamıyla erişmeye başlayacağını duyurdu. Sohbet aracı, OpenAI ekibi ve üçüncü taraf şirketler ile ortaklaşa geliştirdiği eklentiler ile pek çok yeni yeteneğe kavuşacak.

Bu yeteneklerden biri, OpenTable ve Instacart eklentileri ile pişirmek istediğiniz yemek için gerekli malzemeleri sizin adınıza sipariş etmek bile olacak. ChatGPT’ye istediğiniz türde bir yemeği söyleyebilecek, gereken malzemeleri söylemesini ve sipariş etmesini isteyebileceksiniz.

Greg Brockman’ın bir videoyla gösterdiği bu örnek, ChatGPT’nin internet erişim kabiliyetlerinin yalnızca bir bölümü olacak. ChatGPT için geliştirilen eklentiler ile internetteki her türlü bilgiyi edinebilecek, kendiniz için işlemler yaptırabileceksiniz.

ChatGPT'ye gelen eklentiler neler sunuyor?

Expedia: Yolculuk planlarınız için kalacak ve görecek yerler sunuyor.

FiscalNote: Yasal, politik ve düzenleyici gerçek zamanlı veri ve bilgilere erişim sunuyor.

Instacart: Yerel işletmelerden sipariş vermenizi sağlıyor.

KAYAK: Uçuş, kalacak yer ve kiralık araç bilgileri sunuyor.

Klarna Shopping: Binlerce çevrimiçi mağazadaki fiyatları görmenizi ve karşılaştırmanızı sağlıyor.

Milo Family AI: Ebeveynler için günlük planlamalar oluşturuyor.

OpenTable: Restoran önerileri sağlıyor.

Shop: En büyük markaların ürünlerini görmenizi sağlıyor.

Speak: Farklı bir dilde herhangi bir şeyi nasıl söyleyebileceğinizi anlatıyor.

Wolfram: Matematik hesapları yapmanızı sağlıyor.

Zapier: Google Sheets, Trello ve Gmail gibi 5000'den fazla uygulamayla etkileşimde bulunmanızı sağlıyor.

Elbette bu eklentiler de ChatGPT’nin geleceğinin yine ufak bir bölümü olacak. Yapay zekanın önümüzdeki aylarda daha fazla eklentiye ve dolayısıyla yeteneğe kavuşmasını bekleyebilir, üçüncü taraf geliştiricilerin de yeni araçlarıyla neredeyse her şeyi otomatikleştirmemizi sağlamasını bekleyebiliriz.

ChatGPT için yayınlanan ve yapay zeka ile internete erişim sunan eklentiler, şu anlık sınırlı sayıda geliştiricinin ve ChatGPT Plus kullanıcısının kullanımına açıldı. Ekip, eklentilerin ne zaman herkesin kullanımına açılacağı konusunda bilgi paylaşmadı. Eklentilerin bekleme listesine girmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.