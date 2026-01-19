ChatGPT'de 'reklam' dönemi resmen başlıyor: Neler değişecek?

ChatGPT, reklam içeren yeni bir abonelik modeline geçiş için hazırlık yapıyor.

OpenAI, yapay zeka aracında yer alacak reklamlara dair örnek görselleri X hesabı üzerinden paylaştı. Reklamlı ChatGPT uygulamasının test süreci ilk olarak ABD’de başlatılacak.

Yeni düzenleme, mevcut ChatGPT kullanıcılarını ve “ChatGPT Go” adı verilen yeni bir abonelik paketini kapsayacak. Şirketin hâlihazırda aylık 20 dolar olan Plus ve 200 dolar olan Pro aboneliklerine kıyasla daha uygun fiyatlı olması planlanan bu yeni modelin, aylık 8 dolardan sunulması öngörülüyor.

REKLAM SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

OpenAI’nin aktardığına göre reklamlar, kullanıcının ChatGPT’ye yazdığı komutun hemen altında yer alacak.

Örneğin, kullanıcı Meksika’da gezilecek yerleri sorduğunda, ekranda seyahat ve tatil içerikli reklamlar gösterilebilecek. Paylaşılan örnek ekran görüntülerinde reklamların afiş formatında sunulduğu görülüyor.

Şirket, reklamların ChatGPT’nin verdiği yanıtları etkilemeyeceğini ve kullanıcı sohbetlerine ait verilerin reklamverenlerle paylaşılmayacağını özellikle vurguladı. OpenAI, bu deneme sürecinin amacının ChatGPT’yi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKA BALONU PATLIYOR MU?

“Yapay zeka balonu” kavramı, yapay zeka teknolojilerinin gerçek teknik kapasitesi ve ekonomik getirisiyle örtüşmeyen, aşırı beklentilerin oluşmasını tanımlamak için kullanılıyor.

Benzer bir durum, 1990’ların sonlarında yaşanan dot.com balonunda görülmüş; internet kalıcı ve güçlü bir teknoloji olmasına rağmen, internetle bağlantılı her girişimin başarılı olacağı düşüncesi büyük bir piyasa çöküşüne neden olmuştu.

Bugün yürütülen yapay zeka balonu tartışmaları da, teknolojinin kendisinden çok, etrafında oluşturulan yüksek beklentiler ve şişirilen ekonomik değerler üzerine yoğunlaşıyor. Analistlere göre ChatGPT ve benzeri yapay zeka ürünleri de benzer bir sürecin içinden geçiyor.

OPENAI ZARAR EDİYOR

BBC’ye konuşan yapay zeka uzmanı Henry Ajder, OpenAI’nin reklam gelirini test etme kararının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Ajder, “OpenAI son yıllarda kullanıcı sayısında olağanüstü bir büyüme yakaladı ancak hâlâ yatırımcıların parasını harcayan, kâr etmeyen bir şirket. Bu nedenle yalnızca ücretli aboneliklere dayanmak yerine yeni gelir kaynakları bulmak zorunda. Birçok yazılım şirketi için reklamlar istikrarlı bir gelir modeli sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Financial Times’ın aktardığına göre OpenAI, 2025’in ilk altı ayında yaklaşık 8 milyar dolar zarar etti. Yaklaşık 800 milyon kullanıcısı bulunan ChatGPT’de, bu kitlenin yalnızca yüzde 5’i ücretli abone konumunda.

Başlangıçta kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulan OpenAI, zamanla ticari bir modele evrildi. Şirketin CEO’su Sam Altman ise daha önce yaptığı açıklamalarda reklamlardan hoşlanmadığını ve bu yöntemi “son çare” olarak gördüğünü dile getirmişti.