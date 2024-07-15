Akıllı telefon pazarının lideri kim oldu?
Akıllı telefon tarafı için yılın ikinci çeyreği verileri paylaşıldı. Buna göre Samsung, Apple ve Xiaomi liderler arasında yer alıyor.
Akıllı telefon pazarında bir dalgalanma olsa da yeni veriler açıklandı. IDC'nin yayınladığı verilere göre Samsung, 2024 yılının ikinci yarısının sevkiyat lideri oldu. Samsung, 53,9 milyon telefon sevkiyatıyla lider olurken, Apple ikinci sırada 45,2 milyon iPhone sevkiyatıyla bulunuyor.
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN TELEFONLARI ÇİN MERKEZLİ MODELLER
Üçüncü sırada ise 42,3 milyon sevkiyat ile Çin merkezli Xiaomi yer alıyorken, yine Çin merkezli Vivo dördüncü sırada kendine yer buldu.
Listenin ilk beşinde Çin merkezli şirketler yer alırken, beşinci sırada 25,8 milyon sevkiyat ile Oppo yer aldı.
Daha önce de dünyanın en çok satan akıllı telefonu iPhone 15 Pro Max olduğu açıklanmıştı.
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