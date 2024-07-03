Dünyanın en küçük 5G akıllı telefonu yolda

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:12

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:12

Dünyanın en küçük 5G özellikli akıllı telefonunu ürettiklerini açıklayan Çin merkezli teknoloji şirketi Unihertz, bu cihaza Jelly Max adını verdi. Unihertz, resmi X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve ardından internet sitesinde bir kısa bir klip yayınladı. Şirketin aynı zamanda ilginç akıllı telefon üretme geçmişi de var.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK 5G AKILLI TELEFONU HAKKINDA NET BİLGİLER HENÜZ YOK

Şirketin daha önce üretmiş olduğu TickTock serisi, arkaya yerleştirilmiş özelleştirilebilir 1,3 inç dokunmatik ekrana sahip olmasıyla dikkat çekmişti. Atom adını verdikleri telefon serisi de bulunan şirketin, küçük ve farklı telefonlar üretme ile ilgili çalışmaları geçmişte zaten vardı.

2023 yılında piyasaya sürülen 3 inçlik Jelly Star'ın devamı olacak Jelly Max'ın boyutu henüz kesin değil. İlk model, MediaTek Helio G99 işlemci ve 4G bağlantı özelliğine sahip olarak piyasaya sürülmüştü.

Telefonla ilgili ayrıntı henüz yok ancak telefonun boyutunun anlaşılması adına bir klavyenin üzerine telefon yer aldığı bir görsel yayınlandı. Burada telefonun 4 ya da 5 inç ekran boyutlarında olabileceği tahmin edildi.