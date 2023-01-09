Çin, beş uydu taşıyan CERES-1 Y5 ticari roketini uzaya fırlattı
Çin Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 taşıyıcı roketini fırlattı.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor.
BEŞİNCİ UÇUŞ GÖREVİ
Ticari roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 13.04'te (TSİ 08.04) fırlatırken, beş uydu planlanan yörüngeye gönderildi.
Fırlatma, CERES-1 roket serisinin beşinci uçuş görevi oldu.
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