Çin, beş uydu taşıyan CERES-1 Y5 ticari roketini uzaya fırlattı

Çin Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 taşıyıcı roketini fırlattı.

Xinhua
Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:52
Çin, beş uydu taşıyan CERES-1 Y5 ticari roketini uzaya fırlattı
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Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde beş uydu taşıyan bir CERES-1 Y5 taşıyıcı roketi fırlatılıyor.

BEŞİNCİ UÇUŞ GÖREVİ

Ticari roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 13.04'te (TSİ 08.04) fırlatırken, beş uydu planlanan yörüngeye gönderildi.

Fırlatma, CERES-1 roket serisinin beşinci uçuş görevi oldu.


Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 CERES-1 Y5 taşıyıcı roket Çin

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