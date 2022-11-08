Çin, sıvı oksijen-metan roket motorunu test etti

08 Kasım 2022 Salı, 23:00

Çin Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 80 tonluk itiş gücüyle kendi tipindeki motorlar arasında en büyük itiş gücüne sahip olan sıvı oksijen-metan motorunun başarıyla test edildiği duyuruldu.

DÜŞÜK MALİYETLİ TEK KULLANIMLIK TAŞIYICI ROKETLERE GÜÇ SAĞLAYABİLİYOR

Motor, 80 tona kadar zemin itiş gücüne ve 90 tona ulaşan bir vakum itişine sahip.

Ticari roketlerde kullanılmak üzere tasarlanan motor, yeniden kullanılabilen fırlatma araçları ve düşük maliyetli tek kullanımlık taşıyıcı roketler için güç sağlayabiliyor.