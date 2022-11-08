Çin, sıvı oksijen-metan roket motorunu test etti
Çin, 80 tonluk itiş gücüyle kendi tipindeki motorlar arasında en büyük itiş gücüne sahip olan sıvı oksijen-metan motorunu test etti.
Çin Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 80 tonluk itiş gücüyle kendi tipindeki motorlar arasında en büyük itiş gücüne sahip olan sıvı oksijen-metan motorunun başarıyla test edildiği duyuruldu.
DÜŞÜK MALİYETLİ TEK KULLANIMLIK TAŞIYICI ROKETLERE GÜÇ SAĞLAYABİLİYOR
Motor, 80 tona kadar zemin itiş gücüne ve 90 tona ulaşan bir vakum itişine sahip.
Ticari roketlerde kullanılmak üzere tasarlanan motor, yeniden kullanılabilen fırlatma araçları ve düşük maliyetli tek kullanımlık taşıyıcı roketler için güç sağlayabiliyor.
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