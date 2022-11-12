NASA'nın roketine 'kasırga' muhalefeti

12 Kasım 2022 Cumartesi, 13:44

NASA'nın toplamda 50 milyar dolar harcadığı ve yaklaşık 17 yıldır geliştirdiği SLS roketine kasırga muhalefeti geldi. Roketi, Florida fırlatma rampasında bırakmak zorunda kalan NASA, Nicole Kasırgasından etkilenmiş oldu.

NASA'NIN ROKETİ HASAR GÖRDÜ

Geliştirilen roket doğal afet sebebiyle 14 Kasım ile 16 Kasım arasında düzenlenmesi beklenen normal fırlatma takviminde fırlatılamadı. Yaşanan olay sebebiyle roketin fırlatılışı, açıklanmayan bir tarihe ertelendi.

Yetkililerin açıklamasına göre motorun yağmur kapaklarından birinde sorun oluştu ve konu hakkında çalışmalar başlatıldı. Orion uzay aracı ile SLS roketi arasında yer alan bağlantı elemanları, yaşanan şiddetli kasırgadan etiklenerek yerinden çıktı.

AccuWeather’da meteorolog olan Jonathan Porter konu hakkında yaptığı açıklamada, “Tüm bu durum, NASA’nın mevcut tahminleDre dayalı olarak hava riski azaltma ve hazırlık prosedürleri hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor.” diyerek yaşanan soruna gönderme yaptı.

Roketin fırlatılma tarihi hakkında net bir veri elimizde yok ancak NASA’nın 2022 yılı içerisinde SLS roketi ile fırlatma gerçekleştirmesi bekleniyor.