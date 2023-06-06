Çin Dünyanın içine doğru 10 kilometre derinlikte bir delik açıyor

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:23

Çin, görünüşe göre dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıkmış durumda. Ülke geçtiğimiz hafta, sondaj teknolojisini test etmek ve Dünya'nın yeraltı yapısını daha iyi anlamak için Çin tarihinin en derin çukurunu kazmaya başladı ve bu amaçla ilk deliği açtı.

Delik tamamlandığında 10.000 metre derinliğinde olacak. Çin Ulusal Petrol Şirketi tarafından yürütülen sondajın 457 gün süremesi bekleniyor.

Bu delik, yeryüzünün çeşitli katmanları olan 10 kıtasal tabakayı keserek ilerleyecek. Tamamlandığında Kretase sistemine kadar ulaşacak ve bu tabakanın içindeki kayalar 140 milyon yıldan daha eski bir tarihe sahip.

YEREL MADEN ARAMA FAALİYETİ BAŞLATACAK

Chip'te detayları yer alan sondaj projesi, ülkenin yeraltı araştırmalarını genişletme çabalarının bir parçasını oluşturuyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2021 yılında yaptığı bir konuşmada bilim insanlarını derin yeryüzü araştırmaları da dahil olmak üzere farklı alanlarda yeni engelleri aşmaya çağırmıştı. Ve bu yılın başlarında Çinli yetkililer, ülkenin enerji kaynaklarını ve maden kaynaklarını stratejik olarak geliştirme sözü verdi. Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua, verdiği bir röportajda, Çin’in arz sıkıntısı çekilen minerallere odaklanarak yeni bir yerel maden arama faaliyeti başlatacağını söyledi.

Bu durum projenin neden ülkenin en büyük petrol ve gaz üretim alanı olan Xinjiang bölgesinde yapıldığını açıklıyor. Çin aynı zamanda çelik üretiminde yaygın olarak kullanılan dünyanın en büyük demir cevheri rezervlerinden bazılarına sahip. Bu durum, Çin'in sondaj teknolojisini test ederken ülke için başka bir enerji fırsatı sunabilir.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler maden arama çalışmalarına giderek daha fazla odaklanıyor. Yeraltının derinliklerinde bulunan nadir mineraller ve diğer elementler, yeni temiz teknolojiler için büyük önem taşıyor. Bu mineraller genellikle elektrikli araçlar için piller, enerji depolama sistemleri ve rüzgar türbinleri için kullanılır. Temiz enerji talebinin artmasıyla birlikte, ülkeler ve işletmeler bu minarellere sürekli ihtiyaç duyacak.

DÜNYAYA AÇILAN EN DERİN DELİK: KOLA DELİĞİ

Açılan bu delik insan yapımı en derin delik olmayacak. En derin delik, 20 yıllık sondajın ardından 1989'da 12.262 metreye ulaşan Rusya'daki Kola Süper Derin Sondaj Deliği idi.