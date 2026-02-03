Çin, elektrikli araçlarda gizli kapı kollarını yasaklamaya hazırlanıyor

Çin, elektrikli araçlarda kullanılan gizli kapı kollarını yasaklama kararı aldı. Ocak 2027’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre tüm elektrikli araçların mekanik kapı açma kollarına sahip olması zorunlu olacak. Bu adımın, acil durumlarda yolcu güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Bu karar, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve araçların iç ve dış yüzeylerinde mekanik kapı kolları bulundurmasını zorunlu kılacak.

Düzenleme, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu kararın alınmasında güvenlik kaygıları gerekçe gösteriliyor.

Son yıllarda bazı elektrikli araç kazalarında, kapıların elektronik sistemlerinin arızalanması nedeniyle yolcuların araç içinde mahsur kaldığı vakalar yaşandı. Bu vakalar, özellikle Xiaomi SU7 gibi modellerde görülen acil çıkış sorunlarıyla gündeme geldi.

Yeni kurala göre ünite kapı kolu tasarımları artık yeterli olmayacak ve her kapı mekanik kola sahip olacak. 1 Ocak 2027’den önce piyasaya çıkacak yeni araç modelleri bu standarda uygun olmalı; halıhazırda onaylanmış ve pazar aşamasındaki modeller ise uyum sağlamak için 1 Ocak 2029’a kadar ek süreye sahip olacak.

Bu yasak, özellikle Tesla gibi üreticilerin popüler hale getirdiği, kapı yüzeyine gömülü ve aracın aerodinamik tasarımına katkı sağlayan gizli kapı kolu trendini hedef alıyor. Gizli kapı kolları, görünür mekanik kolun yerini alarak daha temiz bir dış görünüm sunsa da acil durumlarda kapıların açılmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Araçların kaza anında ya da elektrik akışının kesildiği durumlarda kapıların açılmaması sonucu insanların araçlarda mahsur kalması tasarımla ilgili tartışmaların artmasına neden oldu.

Çin’de en çok satan 100 yeni nesil elektrikli ve hibrit aracın yaklaşık yüzde 60’ında bu tarz gizli kapı kolu tasarımları bulunuyor. Ülke, bu uygulamayı kaldırarak araç güvenliği tasarımında uluslararası bir ilki gerçekleştirmek istiyor.