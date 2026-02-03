Fransa'da ABD merkezli Zoom ve Teams kullanılması terk ediliyor

Avrupa ülkeleri ABD merkezli uygulamaları kullanmayı terk etmeye başladı. Associated Press tarafında aktarılan habere göre Fransa'da devlet kurumlarında çalışan kişiler, Zoom ve Microsoft'un Teams uygulaması yerine yerli bir uygulama kullanmaya başlayacak.

Fransız hükümeti, yaptığı açıklamada, 2027 yılına kadar 2,5 milyon devlet çalışanının Zoom, Microsoft Teams, Webex ve GoTo Meeting gibi ABD merkezli sağlayıcıların video konferans araçlarını kullanmayı bırakıp yerli bir hizmet olan Visio'ya geçeceğini duyurdu.

Fransa bu kararı alan tek Avrupa ülkesi değil.

Daha önce Avusturya'da ordu Microsoft Office kullanmayı bırakarak açık kaynaklı bir yazılım kullanmaya başlamıştı.

Almanya'daki bir eyalette ise bürokratlar idari işler için ücretsiz yazılımları tercih etmeye başladı.

Dijital egemenlik çabasının bir sonucu olarak Avrupa genelinde hükümetler ve kurumlar, ABD merkezli büyük teknoloji şirketlerinin dijital hizmetlerini kullanmayı azaltmaya çalışırken bir diğer yandan yerli ya da tamamen ücretsiz alternatiflere yönelmeye çalışıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Microsoft'tan da açıklama geldi. Fransa hükümetiyle iş birliğinin devam ettiğini ve devlet kurumları için güvenlik, gizlilik ve dijital güvenin önemine saygı duyulduğu belirtildi.