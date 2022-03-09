Çin kara gözlem uydusundan ilk veri paketini aldı

09 Mart 2022 Çarşamba, 10:06





L-SAR 01B uydusu 27 Şubat'ta Uzun Yürüyüş-4C roketiyle yörüngeye gönderilmişti.

Çin'e ait L-SAR 01, L-bant sentetik açıklıklı radar (SAR) ile donatılmış L-SAR 01A ve L-SAR 01B adı verilen iki uydudan oluşan bir uydu grubudur. Uyduların ilki 26 Ocak'ta uzaya gönderilmişti.

Uydu grubunun radar tasarımı ve veri alımından sorumlu Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Beijing'in Miyun bölgesinde bulunan yer istasyonu L-SAR 01B'den toplam 16,55 gigabayt büyüklüğündeki uydu-yer bağlantı verilerini izleyip aldı.

"SAR", Dünya'ya elektromanyetik dalgalar yayan ve yankıları alan bir mikrodalga görüntüleme radar sistemini ifade ediyor. Arazi yüzeyinin yüksek çözünürlüklü mikrodalga fotoğraflarını çekebiliyor.

İki uydu, arazi kaynakları, haritalama, ormancılık ve afet önleme ile yardım kullanımlarını desteklemek için veri sağlamakla görevlendirilecek.



