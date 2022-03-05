NASA Artemis görevine isim gönderme seçeneği ekledi

05 Mart 2022 Cumartesi, 11:43

NASA'nın Artemis programı çerçevesinde planlanan Artemis I görevi insansız olarak gerçekleştirilecek. Orion roketinin Ay'a yollanacağı Artemis görevine, meraklılar için isim gönderme seçeneği eklemeye karar verildi. Artemis I görevi, uzaya astronot göndermeden önce roketi ve kapsülü test etmeyi hedefliyor. Orion, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olacak olan Space Launch System ile uzaya gönderilecek.



NASA'nın web sitesinde, ismini uzaya yollayacaklara özel olarak oluşturulmuş bir PIN numarası ve dijital bir bilet veriliyor. Kayıt son derece hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Toplanan isimler Orion kapsülünün içine konacak bir USB sürücüye yüklenecek.

Artemis I görevi, uzaya astronot göndermeden önce roketi ve kapsülü test etmeyi hedefliyor. Orion Ay etrafında dönecek ve ardından Dünya'ya geri dönecek. NASA, görevi Haziran ayında başlatmayı planlıyor. Artemis I görevinde sizin isminizin de yer almasını isterseniz ilgili web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.







Kaynak:CHIP Online