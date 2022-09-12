Çin, mücadeleyi başlattı: Ay'daki mineral harekete geçirdi!

12 Eylül 2022 Pazartesi, 22:20

Artemis Ay görevlerinin iptali ve bir daha ne zaman fırlatma deneneceği bilinmediği için uzaya ilgi duyan insanlar olarak bir tık hayal kırıklığına uğradık. Şu anda tüm dünya Artemis görevleri hakkında konuşurken Çin, kendi Ay çalışmalarına başlamış bile.

Çin’in NASA'sı diyebileceğimiz Çin Ulusal Uzay Ajansı, önümüzdeki 10 yıllık süreçte henüz isimlendirmedikleri 3 Ay görevine çıkacaklarını açıkladı. Tabii ki bu Ay görevleri ABD’ye rakip olarak yapılacak. Peki Çin, neden Ay’a gitmek istiyor?

Çin Ay minerali bulunan bölgeye 3 görev daha düzenleyecek

Webtekno'nun haberine göre Çin Ulusal Uzay Ajansı’nın bu görev duyurusu, Çin'in Chang'e-5 Ay görevinden hemen sonra geldi. Bu Ay görevinde Çin, Changesite-(Y) ismini verdikleri yeni bir Ay minerali keşfettiklerini açıkladı. Bir tür şeffaf sütunlu kristal olarak tanımlanan Changesite-(Y)’ın gelecekte yakıt olarak kullanacağı düşünülen helyum-3 içerdiği söyleniyor.

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Çin, bu Ay mineralini buldukları bölgeye 3 tane daha görev düzenlemeyi planlıyor.