Çin, mücadeleyi başlattı: Ay'daki mineral harekete geçirdi!
Çin, NASA’nın Artemis I fırlatmasının başarısız olmasından 1 hafta sonra yeni bir Ay minerali keşfettiklerini ve yeni Ay görevlerine başlayacaklarını duyurdu.
Artemis Ay görevlerinin iptali ve bir daha ne zaman fırlatma deneneceği bilinmediği için uzaya ilgi duyan insanlar olarak bir tık hayal kırıklığına uğradık. Şu anda tüm dünya Artemis görevleri hakkında konuşurken Çin, kendi Ay çalışmalarına başlamış bile.
Çin’in NASA'sı diyebileceğimiz Çin Ulusal Uzay Ajansı, önümüzdeki 10 yıllık süreçte henüz isimlendirmedikleri 3 Ay görevine çıkacaklarını açıkladı. Tabii ki bu Ay görevleri ABD’ye rakip olarak yapılacak. Peki Çin, neden Ay’a gitmek istiyor?
Çin Ay minerali bulunan bölgeye 3 görev daha düzenleyecek
Webtekno'nun haberine göre Çin Ulusal Uzay Ajansı’nın bu görev duyurusu, Çin'in Chang'e-5 Ay görevinden hemen sonra geldi. Bu Ay görevinde Çin, Changesite-(Y) ismini verdikleri yeni bir Ay minerali keşfettiklerini açıkladı. Bir tür şeffaf sütunlu kristal olarak tanımlanan Changesite-(Y)’ın gelecekte yakıt olarak kullanacağı düşünülen helyum-3 içerdiği söyleniyor.
Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Çin, bu Ay mineralini buldukları bölgeye 3 tane daha görev düzenlemeyi planlıyor.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- Türbanın şekline de karıştı!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- ABD’deki davada yine Türk görevliler
- Ersan Şen cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı