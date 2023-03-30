Çin, PIESAT-1 takım uydusunu uzaya fırlattı
30 Mart Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan PIESAT-1 takım uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi fırlatıldı.
Çin, uzaya yeni uzaktan algılama uyduları yerleştirmek için Perşembe akşamı Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini fırlattı. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 18.50'de fırlatılan uydular, önceden belirlenen yörüngeye girdi.
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