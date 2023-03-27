NASA'nın yeni uzay kıyafetleri aslında 'siyah değil' peki neden?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:23

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:23

NASA, uzayda yapacağı çalışmalar için eğittiği astronotların daha konforlu olması için de çalışmaları sürdürüyor. Daha önce dünyadaki gibi bir kahve içme deneyimini astronotlara sunmak için yeni 'uzay kupası'nı tanıtan NASA bundan kısa bir süre sonra da yeni uzay kıyafetlerini tanıttı.

TANITILAN UZAY KIYAFETİ ASLINDA BEYAZ

Koyu renkte olmasıyla dikkat çeken bu Ay görevi kıyafetleri için yeni bilgiler ortaya çıktı. Ay görevi için tasarlanan ve Ay yüzeyinde yapılacak bilimsel deneylerde astronotlara yardımcı olarak onların kabiliyetlerini artıracak bu gelişmiş kıyafetin öncekilere kıyasla beyaz değil de siyah olması konuşulmuştu.

Her ne kadar tanıtılan kıyafetler siyah renkte olsa da Ay görevinde giyilecek giysiler beyaz renkte olacak. 15 Mart'ta düzenlenen etkinlikte tanıtılan bu yeni fonksiyonel ve teknolojik uzay kıyafeti aslında beyaz. Bir kostüm tasarımcısı tarafından hazırlanan siyah kumaş, uzay kıyafetinin özel tasarımını gizlemeyi ve onu örtmeyi amaçlıyor.

Uzay kıyafetleri, astronotların uzaydaki koşullardan korunması amacıyla beyaz tercih ediliyor ve yeni kıyafet de tam bu sebeple beyaz renkte. Etkinlikte siyah örtü ile perdelenen ve tam da tasarımını görmediğimiz beyaz/turuncu renklerde olan bu uzay kıyafetinin gerçek tasarımı bilinmiyor.

Bu bilgi ise Axiom Space tarafından yapılan basın açıklamasıyla ortaya çıktı. Sergilenen prototipte tasarımın kasten gizlendiği aktarıldı.

Axiom sözcüsü Meridyth Moore'un Insider'a attığı bir e-posta'da beyaz versiyonun direkt olarak NASA'ya bu yaz sonunda ulaştırılacağı söylendi.

Peki astronotlar neden Ay'da siyah giymemeli?

Cevap aslında basit: Güneş'in etkilerinin daha yoğun hissedildiği Ay yüzeyinde, koyu renk tercih etmek astronotun hayatını bile kaybetmesine neden olabilir. Insider'da yer alan bilgilere göre Güneş'in zararlı ışınları ve radyasyondan koruyacak bir atmosferin olmadığı bir yer olan Ay'da sıcaklığın yönetilmesi oldukça önemli.

Astronotların sıcaktan ya da soğuktan korunması için özel yalıtımlı giysiler giymeleri gerekiyor. Fonksiyonel olması gereken bu giysinin aynı zamanda beyaz renkli olarak tercih edilmesi astronotun korunması açısından önemli. Uzay giysileri hem yansıtıcı hem de iyi yalıtımlı olmalı ki sıcaklık değişimlerinden etkilenme en az düzeyde olsun.