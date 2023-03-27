Bilim insanları uzaylıya benzeyen iskeletin gizemini çözdü

Bilim insanlarını şaşırtan garip görünümlü iskeletin gizemi çözüldü. Garip şekilli kafatası, çekik göz yuvaları ve on kaburgası bulunan iskeletin, uzaylı bir varlığa ait olmadığı keşfedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:17
Bilim insanları uzaylıya benzeyen iskeletin gizemini çözdü
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Güney Amerika'da bulunan ve altı ila sekiz yaşları arası olduğu düşünülen "Ata" adındaki iskeletin, uzaylı bir varlığa ait olduğu yönündeki teorileri çürütüldü. 

DailyStar'da yer alan habere göre, 2003 yılında Şili'de bir kilisede bulunan iskelet için ortaya atılan uzaylı teorisinin yanı sıra cenin olduğu teorisi de öne sürüldü. 

Bilim insanlarını da şaşkına çeviren isketin, yaklaşık 40 yıl önce ölmüş bir bebeğe ait olduğu tespit edildi. 

İskelete dair yapılan araştırma, Stanford Üniversitesi'ne ve Kaliforniya Üniversitesi'ne ait Genom Araştırmaları raporunda yayımlandı.

Rapora göre, iskelete ait yedi gende, ayrı ayrı veya karma olarak görülebilen çeşitli kemik bozulmalarına, yüz şeklinde çarpıklılara ve cücelik olarak bilinen iskelette hücre bozulmalarına neden olan bir dizi genetik bozukluğu olduğu belirtildi.

Bilim insanları, bebeğin erken doğduğuna ya da doğumdan hemen sonra öldüğüne inandıklarını ifade etti.


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