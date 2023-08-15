Çin, uzaya 5 yeni uydu gönderdi

Çin, beş uydu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketini ülkenin güneybatısında bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

Xinhua
Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:52
Çin, uzaya 5 yeni uydu gönderdi
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Head-3 mikro uydu grubuna ait A-E uyduları, fırlatıldı ve başarı şekilde yörüngeye girdi.

Uydular çoğunlukla ticari amaçlı uzaktan algılama hizmetlerinde kullanılacak. Fırlatma, Kuaizhou-1A serisine ait roketlerin 27. göreviydi.


Ay'da çalışmalar Çin Çin Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi

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