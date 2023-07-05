Çin'de 3.200 yıllık kaya resimleri bulundu
Çin'in Tongtian Nehri havzasında 3.200 yıl öncesine dayanan üç ayrı kaya resmi bulundu.
Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesinde bulunan Tongtian Nehri havzasında kaya resimleri bulundu.
Yushu Tibet Özerk İli'nde bulunan Yushu Tarih ve Kültür Araştırma Enstitüsü Başkanı Jamyang Nyima, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesindeki Tongtian Nehri havzasında üç ayrı kaya resmi alanı bulunduğunu açıklayarak en eski resimlerin yaklaşık 3.200 yıl öncesine dayandığını söyledi.
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