Çin'de endüstriyel robot üretimi 2021'de arttı
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Guo Shougang, robotların üretiminin 2021 yılında, 2015'e göre 10 kat arttığını vurguladı.
Endüstriyel robot kullanımı, ulusal ekonominin 60 endüstriyel kategorisini kapsıyor. Robotların üretim yoğunluğu, 2021'de 10.000 kişi başına 300 birimi aşarak 2012'ye göre yaklaşık 13 kat arttı.
Servis robotları ikram servisi, eğitim, tıbbi bakım ve lojistik gibi alanlarda yaygın olarak kullanılıyor. Kurumsal bilgi sağlayıcısı Tianyancha'ya göre, Çin'de şu anda 439.000'den fazla hizmet robotu ile ilgili işletme bulunuyor ve bunların 79.000'den fazlası bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yeni kayıt yaptırmış durumda.
Çin'de robot endüstrisinin teknolojik seviyesinin daha da iyileştiğini belirten Guo, hassas hız düşürücüler, akıllı denetleyiciler ve gerçek zamanlı işletim sistemleri de dahil olmak üzere çekirdek bileşenlerin araştırma ve geliştirilmesinde ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekledi.
Guo, bakanlığın standartlar ile test ve sertifikasyon sistemlerini iyileştireceğini, özel materyaller, temel bileşenler ve işleme teknolojisindeki zayıf yanları güçlendirmeye yönelik çalışmaları hızlandıracağını, yüksek kaliteli işletmeleri destekleyeceğini ve robot endüstrisi için sağlam bir ortam oluşturacağını sözlerine ekledi.¦
İlgili Haberler
- Çin kuraklığa karşı yağmur teknolojisinden yardım alıyor
-
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- MHP seçim tarihi verdi
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 7 taşınmazı satışa çıkardı
- Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
- 'İki namaz kıldın diye...'