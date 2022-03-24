Çinli astronotlar uzay istasyonundan öğrencilere ikinci kez ders verdi
Çinli astronotlar, Çarşamba öğleden sonra Çin'in uzay istasyonundan ikinci kez Dünya'daki öğrencilere canlı popüler bilim dersi verdi.
Shenzhou-13 mürettebat üyeleri Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu ders sırasında sıfır yerçekimi ortamında çeşitli bilimsel deneyler yaptı ve uzay bilimi tesislerini tanıttı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, astronotlar derste öğrencilerin sorularını görüntülü görüşme yoluyla gerçek zamanlı olarak yanıtladı.
Dünyadaki esas sınıf Çin Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde yer alıyor. Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Lhasa'da, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Urumqi'de de sınıflar kuruldu.
Shenzhou-13 uzay gemisiyle uzaya gönderilen üç astronot 16 Ekim'de ülkenin uzay istasyonuna girerek, uzay istasyonunun inşası için ülkenin şimdiye kadarki en uzun mürettebatlı görevine başladı.
Üç astronot 9 Aralık 2021'de de öğrencilere Çin'in uzay istasyonunda yer alan Tianhe çekirdek modülündeki yaşam ve çalışma alanlarını ve sıfır yerçekimi koşulları altında çeşitli bilimsel deneyleri gösteren ilk canlı dersi vermişti.
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