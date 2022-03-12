Çinli virologlar, Covid-19'a karşı solunabilir antikor geliştirdi

SARS-CoV-2'yi tedavi eden antikorların etkinliği, şimdiye kadar sürekli olarak ortaya çıkan viral varyantlar ve antikorların dolaşım sisteminden solunum yolu virüsü enfeksiyonunun olduğu bölgelere sınırlı difüzyonu sebebiyle kısıtlıydı.





Cell dergisinde Perşembe günü yayımlanan çalışmaya göre, Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Omicron varyantının reseptör-bağlayıcı bölgesinde, bu bölümlerin bağışıklıktan kaçmaya yol açan hızlı varyasyonlara dirençli olduğunu işaret eden iki iyi derecede korunmuş bölge tespit etti.





Çalışmaya göre, araştırmacılar bunun ardından bu iki bölgeye "eşzamanlı ve sinerjik şekilde" bağlanabilen bispesifik tek alanlı bir antikor üretti.





Çalışmada, araştırmacıların beş mikro santimetreden küçük bir sıvı damlası şeklindeki antikorun solunarak alınmasıyla etkili bir şekilde akciğerlere ulaştığını ve SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının fare modellemelerinde mükemmel nötralizasyon genişliği ile tedavi edici etkinlik sergilediğini gösterdiği kaydedildi.





Araştırmacılar, şiddetli Kovid-19 semptomları ve akciğerlerde yüksek virüs titresine sahip fare modellemesinde, bn03'ün solunmasının neredeyse canlı virüslerin tamamını yok ettiği ve akciğerlerdeki hasarı tedavi ettiğini keşfetti.

Antikorun üretim tekniği an itibarıyla geliştirilmeye devam ediyor ve bir sonraki aşamanın klinik deneyler olması bekleniyor.