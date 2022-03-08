Gri madde nedir? Covid-19 geçirenlerde azaldığı tespit edildi

İngiltere'de yapılan araştırmalarda Covid-19 geçiren kişilerin beyninde küçülme görüldüğü saptandı. Bu doğrultuda beynin küçülmesi yani gri maddenin azalması doğrudan kişinin IQ seviyesiyle de doğru orantılı.

GRİ MADDE YA DA GRİ CEVHER NEDİR?

Beyindeki gri madde, kılcal damarların oluşturduğı merkezi sinir sisteminin önemli bir bileşenidir. Merkezi sinir sisteminde beyaz ve gri olmak üzere iki farklı madde bulunmaktadır. Sinir ağlarından oluşan beyaz made, beyinde bilgi aktarımı yapıyor.

Gri madde ise hipokampusta bulunuyor. Beynin kas dokusunun kontrölü ile ilgili bölgelerini ve görme, duyma, hafıza, duygular, konuşma, karar verme ve kendi kendini kontrol etme gibi bilişsel yetenekler ile duygusal algıları içeriyor.

Bilim insanları IQ ile doğrudan ilişkili gri maddenin son derece önemli olduğunu, insanların bilişsel yeteneklerinin tamamen buna bağlı olduğunu dile getiriyor. Örneğin düşük gri madde oranı, doğrudan zihinsel gerilik, demans ve alzheimer hastalığı ile ilişkilendiriliyor.

Yapılan araştırmalarda, yüksek IQ seviyesine sahip insanların beyninde yoğun miktarda gri madde bulunuyor ve işin en eğlenceli tarafı, bunu hayatımız boyunca artırmak mümkün.

GRİ MADDENİN ARTIRILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN AKTİVİTELER NELERDİR?

Bilim insanları, beyindeki gri maddenin artırılabileceğini, ilerleyen yaşlarda ise bu sayının çeşitli yöntemlerle korunabileceğini belirtiyor. İşte o yöntemlerden bazıları;