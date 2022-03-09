Pfizer, Covid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu klinik deneylerine başladı
İlaç firması Pfizer, Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan Paxlovid adlı ilacın 6-17 yaş çocuklar için klinik deneylerine başladığı duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, virüse karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid’in 6-17 yaş çocuklarda kullanımı için 2 ve 3 aşama klinik deneylere geçildiği belirtildi.
Yaklaşık 140 denek üzerinde yapılacak çalışmalarda, Kovid-19 semptomları olup enfeksiyonu teyit edilen ve ciddi hastalık riski taşıyan çocuklarda tedavinin güvenliğinin ve etkinliğinin değerlendireceği kaydedildi.
Pfizer, 16 Kasım 2021'de Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuş, söz konucu ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 22 Aralık 2021’de, Pfizer'ın reçeteyle satılan Kovid-19'a karşı geliştirdiği Paxlovid ilacının 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisi için "acil kullanım" onayı vermişti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Bursa'da kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulund
- Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla vuru
- 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürmüş
- Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
- Sezon rekoru galibiyeti getirdi!
- Altın yükselişe geçti
- Domenec Torrent'in Barcelona planını hazırladı...
- İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Engelli çocuğa şoförün tepkisi ‘pes' dedirtti
- Kökkılınç: Kadın politikaları kadınlarla belirlenmeli
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor