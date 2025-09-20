Çok ince yapısıyla iPhone Air dayanıklılık testine sokuldu

Apple'ın yeni tanıtmış olduğu iPhone 17'ler kullanıcılara ulaşmaya başladı.Telefon serisi hakkında incelemeler de gelmeye başladı. En merak edilen ise serinin en ince telefonu olan iPhone Air oldu. Telefon şimdiye kadarki en ince iPhone unvanına sahip ve dayanıklılığı merak ediliyor.

Apple, bu yıl iPhone 17 serisinde çok daha güçlü bir çerçeve ve gövde kullanıyor. Bu sayede daha dayanıklı ve kolay soğuyan bir telefon ortaya çıkarttığını belirten şirket, özellikle iPhone Air tarafında nasıl bir iş çıkarttığı merak ediliyor.

Kullanıcıların ve test içerikleri çeken yayıncıların eline geçen iPhone Air modellerinden dayanıklılık testleri gelmeye başladı. Bir videoda telefon 30 saniye boyunca bükülmeye çalışılıyor ve telefon uygulanan baskılara dayanıyor.

Yayınlanan bazı videolarda telefon elle bükülmeye çalışılıyor. Bükülmeyen iPhone Air, gövde kısmı masaya verilerek bükülmeye çalışılıyor. Bu testte de telefon bükülmeden formunu koruyor.

Tamir edilebilirlik ve farklı dayanıklılık testleriyle bilinen JerryRigEverthing, iPhone Air için dayanıklılık testi yayınladı. Ünlü yayıncı, telefonlara farklı objelerle zarar vermeye çalışmasıyla biliniyor. iPhone Air da bu testlerden geçiriliyor. Öncelikle telefonun ekranına farklı sivri uçlarla çizilme testi yapıyor. Ekranın ardından yan çerçeveyi falçatayla çiziyor. Yine ekrana geçiyor ve iPhone Air'ın ekranı çakmak ile yakıyor ancak telefon bu testten de çok büyük zarar almadan çıkıyor. Telefon en çok falçatayla çizilme testinde zarar görüyor.

Yayıncı telefonu önce eliyle bükmeye çalışıyor ancak telefon bükülmeyince kendi kurmuş olduğu düzenek ile telefonun sınırlarını zorluyor. Kurduğu düzeneğe telefonu yerleştiren yayıncı, daha sonra farklı ağırlıklarla telefonu baskı uyguluyor. Telefon 90 kilogramda yamuluyor ve 97 kilogramda kırılmaya başlıyor. Telefon yamulmasına ve ekranının kırılmasına rağmen çalışmaya devam ediyor.