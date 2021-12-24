Covid-19 aşılarının nem ve ısısını takip eden cihaz geliştirdiler

24 Aralık 2021 Cuma, 00:00

ATA Teknokent ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliği ile bilişim ve teknoloji alanında girişimlerin desteklenmesi amacıyla 2016'da düzenlenen "TEKNO GP 2" proje yarışmasında birinci olan makine mühendisi Ahmet Yusuf Güler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) "Ar-Ge" ve "İnovasyon" desteği aldı.

Aldığı desteklerle ATA Teknokent'te firma kuran Güler, burada eşi Hatice Kalaycı Güler ile çalışmalara başlayarak, sıcaklık ve nem takip cihazı üretti. Genç çiftin ürettiği cihaz şimdi başta şehir hastaneleri ve eczaneler olmak üzere birçok alanda sıcaklık ve nem takibinde kullanılıyor.

Firma yöneticilerinden endüstri mühendisi Hatice Kalaycı Güler, AA muhabirine, KOSGEB ve Ata Teknokent'in desteğini alarak yerli cihaz üretmeye başladıklarını söyledi.

Teknokent'te şimdilik sıcaklık ve nem takip cihazları, seviye ölçerler, kamera takip sistemleri, özel yazılımlar ve elektronik tasarımlar yaptıklarını ifade eden Güler, bu cihazların temelinde ise yine kendilerinin ürettiği işletim sisteminin bulunduğunu ve bunun sayesinde tüm ürettikleri cihazları uzaktan yönetip, takip ve kontrolünü yapabildiklerini aktardı.

"YERLİ ÜRETİME DESTEK OLMUŞ OLDUK"

Güler, ayrıca Atatürk Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki hocaların projelerini hayata geçirmede destek olduklarını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının korunması için de çalışma yaptıklarına dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Son dönemde Covid-19 nedeniyle yaşamış olduğumuz aşı krizi vardı. Biz de bir sıcaklık ve nem takip cihazı ürettik. Bunları aşı dolaplarımızın takibinde de kullandık. Bu yönde ülkemize yerli üretime destek olmuş olduk. Şu anda şehir hastanelerinden eczanelere, soğuk hava depoları ile seraların sıcaklık ve nem takibine kadar birçok yerde bu ürünlerimiz kullanılmaktadır. 10 şehir hastanesinde ürünümüz kullanılıyor ama bütün illerdeki birçok eczanelerde cihazımız bulunmaktadır."

"DOĞU'DAN BİR ŞEYLER ÇIKIYOR, BUNU DA GÖSTERMEK İSTEDİK, YERLİ ÜRETİM OLABİLİYORMUŞ"

Tedarikçilerin yurt dışındaki bir firmaya ulaşıp da kendi yazılım talebini iletemediğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bizim müşterilerimiz ürettiğimiz cihaz sayesinde sıcaklık ve nem takibini evlerinden, cep telefonlarından ve bilgisayarlarından takip edip raporlama yapabiliyor. Maliyet olarak da şu anda Türkiye'de bu ürünü en düşük fiyata satan firmalardan biri biziz, kaliteli olmamıza rağmen. Bunlar da bize avantaj sağlamaktadır. Doğu Anadolu'da bu başarıyı elde etmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Devletimiz, ATA Teknokent ve KOSGEB destekleriyle bu günlere geldik. Onlara teşekkür ediyoruz.



Doğu'dan bir şeyler çıkıyor, bunu da göstermek istedik, yerli üretim olabiliyormuş. Devletimiz bize ışık oldu. Bu ışık sayesinde şu anda birçok özel kuruluşa, devlet kurumlarına hizmet vermekteyiz. Bunu yerli üretimle sağlıyoruz. Katma değerimizi artırmaya çalışıyoruz."