Deneysel bir OpenAI modeli matematik olimpiyatlarında altın madalya kazandı

OpenAI araştırmacısı Alexander Wei, deneysel bir OpenAI modelinin Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda 6 sorudan 5'ini çözerek ve 42 sorudan 35 puan alarak altın madalya kazandığını aktardı. Engadget'ın haberine göre bu sonuç dünyanın en iyi matematik öğrencilerinin performansıyla örtüşüyor ve yapay zekanın mantıksal akıl yürütme becerisinde önemli bir atılım olduğunu gösteriyor.

Henüz resmi olarak tanıtılmayan model, insan müdahalesi olmadan Olimpiyat problemleri için simülasyonuna katıldı. Sadece doğru çözümleri bulmakla kalmadı, aynı zamanda eksiksiz matematiksel kanıtlar da üretti. OpenAI, şirketin birkaç yıldır üzerinde çalıştığı bu modeli "uzun zamandır beklenen bir akıl yürütme atılımı" olarak nitelendiriyor.

Uluslararası Matematik Olimpiyatı, her yıl onlarca ülkeden 600'den fazla katılımcıyı çeken, öğrenciler için en prestijli yarışmalardan biri olarak görülüyor. 2025 yılında, bunlardan yalnızca 67'si altın madalya kazandı; bu da toplamın yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

Elde edilen başarısına rağmen şirket, modeli önümüzdeki aylarda kamuoyuna duyurmayı planlamıyor. Wei'ye göre, model henüz tüketiciye ulaşacak bir noktaya gelmedi.