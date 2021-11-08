Dev asteroid Dünya’ya doğru yola çıktı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 17:30

Uzmanların bildirdiğine göre Nereus'u diğer asteroitler arasında öne çıkaran, büyüklüğü veya gezegensel bir etkiye neden olma olasılığı değil, keşif potansiyeli…



NTV'nin haberine göre; Apollo sınıfı bir asteroit olduğu için Nereus'un yörüngesi onu sık sık Dünya'ya yaklaştırıyor. Yörünge rezonansı yaklaşık 2: 1 olan asteroit, Dünya'nın her turu için iki kez yörüngede dönüyor. Bu ise onu keşfetme görevine çok uygun hale getiriyor.

Diğer taraftan, hem NASA'nın Dünya’ya Yakın Asteroid Rendezvous-Shoemaker (NEAR) robotik misyonu hem de Japon Hayabusa misyonu Nereus'a keşif görevi düzenlemeyi düşünüyor.

NASA BU YIL KEŞİF ARACI GÖNDERMEYECEK

Asteroit önümüzdeki on yıllarda 12 kez daha geri dönecek ancak Dünya’ya en fazla 1,2 milyon km uzaklıkla 14 Şubat 2060 tarihinde yaklaşacak. NASA, bu yıl asteroid için görev düzenlemeyeceğini, çünkü gök cisminin yörüngesinin roket fırlatmaya uygun olmadığını aktardı.

Öte yandan, birçok uzman Dünya'ya yakın asteroitlerin tehlikeleri konusunda endişe duyuyor, çünkü etkiler yıkıcı olabilir ve insanlık şu anda onlara karşı yeterli bir savunma aracından yoksun.

Bilim insanları şu anda, bir asteroidin muhtemel etkilerini durdurmak için yolunu hafifçe değiştirecek bir misyon üzerinde çalışıyor. NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı, bu ayın sonunda Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) Misyonu’nu gerçekleştirecek. Böylelikle fırlatılan bir roketin asteroide çarparak yönünü saptırması amaçlanıyor.