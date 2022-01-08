Dijital dönüşüme yönelik teknolojiler 2022'de etkisini artıracak

08 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

Tüm sektörler için önemi günden güne artan dijital dönüşüm uygulamaları, daha verimli iş süreçleri oluşturma sürecinde etkin rol oynuyor.

ABD merkezli araştırma şirketi Gartner'ın verilerine göre, dünya çapındaki bilgi teknolojilerine yönelik harcamaların yüzde 5,5 artışla 2022'de 4,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda, yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, kurumsal yazılımlar, bulut sistemleri gibi dijital dönüşümü etkileyecek alanlardaki yatırımlar ve gelişmeler önem taşıyor.

"KOMPOZİT YAPAY ZEKA UYGULAMALARI ÖNE ÇIKACAK"

İleri analitik şirketi SAS’ın Güneydoğu Avrupa Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Lideri Altan Atabarut, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kompozit yapay zeka" kavramının 2022’de öne çıkacağını söyledi.

Kompozit yapay zekanın bir iş problemi için en uygun yapay zeka metodolojilerinin "kombinlenerek" kullanılmasına dayandığını aktaran Atabarut, "Tedarik zincirinde yapay zeka kullanımıyla yaşanan dalgalanmaları tahminleyip önlem almak kritik hale gelecek. Türkiye’de lojistik, rotalama, envanter optimizasyonu, fiyatlama optimizasyonu başlıklarının popüler hale geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin ekonomisinde de önemli rol oynayan tarım alanında ise hastalıkların oluşup yayılmasını önlemek üzere küçük ve büyük baş hayvanların canlı takibine ilişkin analitik uygulamaların yaygınlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CBOT Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mete Aktaş da 2022'de yapay zekanın, teknoloji yatırımlarının en fazla yoğunlaştığı alan olmaya devam edeceğini belirterek, "Pandeminin de etkisiyle pek çok şirket yapay zeka tabanlı uygulamaları gündemine aldı. Özellikle diyalogsal yapay zekaya sahip sanal asistanlar ve sesli asistanların öne çıkması ile biz de CBOT olarak 2021 yılını ciddi bir büyüme ile tamamladık. 2017'den beri yükselişte olan chatbot uygulamalarını barındıran diyalogsal yapay zeka çözümleri 2022'de artık çağrı merkezlerinin sesli yanıt sistemleri içerisinde sıkça karşımıza çıkacak. Diyalogsal yapay zekanın 2022 yılında 77,6 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşması bekleniyor." değerlendirmesine bulundu.

"YERLİ BULUT PLATFORMLARINA İLGİ ARTACAK"

Yerel bulut platformlarının da 2022’de öne çıkması bekleniyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gibi veri regülasyonları nedeniyle şirketlerin yurt dışı verilerinin yerel olarak saklama ihtiyacı yerli bulut servis sağlayıcılarına yönelik talebi artırıyor.

Yerli bulut servisi sağlayıcısı Bulutistan'ın CEO'su Begim Başlıgil, Türkiye'de genel bulut pazarının halihazırda yüzde 24 büyüme kaydettiğini belirterek, 2022 yılına kadar tüm kurumsal pazarın yüzde 50'sinin çoklu bulut kullanmasının beklendiğini vurguladı.

Yeni yılda bulut sağlayıcılara ve ”broker”lara olan talebin artabileceğini dile getiren Başlıgil, şunları kaydetti:

"Hibrit bulut uygulamalarının artması ile bulut orkestrasyon ve bulut yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyulabilir. Esneklik ve entegrasyon bir gündem haline gelebilir. Bulutistan olarak, SAP Hana Cloud servis sağlayıcı olarak yüzde 34 pazar payı ile lider durumdayız. 110'dan fazla büyük kurumsal müşterilerimizin SAP Hana Projeleri, Bulutistan üzerinden ilerliyor. 2022'de hedefimiz, pazar payının yüzde 50'sine ulaşmak. Ayrıca pandemi ile hızlanan şirketlerin dijitalleşme ihtiyaçlarının bulut pazarını daha da büyüteceğini öngörüyoruz."

"KURUMSAL YAZILIM SEKTÖRÜ YENİ YILDA BÜYÜYECEK"

Salgınla birlikte öne çıkan teknolojilerden olan uzaktan kimlik doğrulama teknolojilerinin de yeni yılda daha fazla tercih edilmesi bekleniyor. Kimlik yönetim platformu sağlayıcılarından Identify'ın Global CEO'su Neslihan Özbugutu Ortakasapbaşı, çeşitli raporlara göre, uzaktan kimlik doğrulama pazarının 2026'ya kadar 17 milyar doları aşacağını ve yüzde 22 büyüyeceğini söyledi.

2021'de 1,1 milyar olan uzaktan kimlik doğrulama kontrollerinin sayısının 2026'da 3 katına çıkarak 3,8 milyara yükseleceğini aktaran Ortakasapbaşı, "Uzaktan müşteri ediniminde şu anda ağırlıklı olarak bankacılık ve finans sektöründe süreçler yoğunlaşsa da biz bunun ıslak imza gereken her sektör için vazgeçilmez hale geleceğini biliyoruz. Noterden tapu dairelerine, sigortadan araç kiralamaya, eğlenceye oyuna kadar uzaktan müşteri edinimini konumlandıracak pek çok sektör bulunuyor." diye konuştu.

Next4biz Kurucu Ortağı Tamer Gülce ise pandeminin, müşteri odaklı dijital dönüşüm kavramını hayata hızla soktuğunu dile getirdi.

Müşterinin çoklu kanallardan iletişimde olmayı ve her kanalda tanınmayı istediğini belirten Gülce, "Burada kurumsal yazılımların ön plana çıktığını net olarak görüyoruz. Şirketlerin, iş süreçleri yönetimi yazılımına olan ihtiyaçları ve talepleri de gün geçtikçe artıyor. Araştırmalara göre kurumsal yazılım sektörü yüzde 11,5 büyüyerek 2022’de 670 milyar dolara çıkacak. Kurumsal yazılımlarda öne çıkan trendin ise esnek yapılı, bilgi teknolojileri bağımlılığını azaltan yazılımların ve veri odaklı yaklaşımlar olacağını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

SİBER SALDIRILARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar da 2022'de endüstriyel kuruluşlara yönelik siber saldırıların devam edeceğini ve otomatik olarak tespit edilip önlenmesinin zorlaşabileceğini ifade etti.

Saldırıların 2022’de operasyonları aksatmaya ve işletmelere daha da yıkıcı şekillerde zarar vermeye devam etmesini beklediklerini anlatan Yurdakonar, "Pandemi sonrası çok önemli bir eğilim, sağlık sektöründeki dijitalleşmenin daha fazla veri ihlaline yol açacağıdır. Önümüzdeki yıl, daha fazla hasta verisi internete taşındıkça ve sağlık hizmeti sağlayıcıları tele-sağlık gibi dijital tedavi hizmetlerini benimsemeye devam ettikçe, sağlık sektörü için saldırı vektörü genişlemeye devam edecek" dedi.