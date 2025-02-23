Dijital dünya ile uyumlu kent Nilüfer

Yayınlanma: 23.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.02.2025 - 04:00

“Nilüfer Her Yerde” uygulaması ile vatandaşların birçok ihtiyacına cevap verilirken, toplumsal dayanışma sağlanmasında da köprü oluşturuluyor. Yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği ile farkındalık yaratan Nilüfer Belediyesi, afet öncesi ve sonrası için de önemli çalışmalar yürütüyor.

Uygulamaları ile yaşanabilir kentlere örnek oluşturan Nilüfer Belediyesi, geliştirdiği projelerle vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı, şeffaf ve etkili çözümler sunmayı amaçlıyor. Belediyecilik hizmetlerini dijital platformlara da taşıyan Nilüfer Belediyesi, bunun en iyi örneklerinden birini 1999 yılında hayata geçirdi. İlk başta sadece online tahsilatla başlayan e-İşlem platformu, şu anda vatandaşların ihtiyaç duyduğu farklı hizmetleri tek bir çatı altında sunuyor. E-İşlem platformunda; vergi ve borç sorgulama ve ödeme, imar ve harita sorgulamaları, iş yeri ruhsat, sosyal hizmet ve diğer belediye hizmet başvuruları gibi başlıca işlemler yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi’nin Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ndeki sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanlara fotoğrafları ile ulaşarak, yuva bekleyen canları sahiplenebiliyorlar. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan platformla, bilgisayarlardan mobil cihazlara kadar tüm cihazlarda kullanılıyor. Güvenlik ve veri koruma konusunda titiz bir şekilde tasarlanan platform, e-Devlet entegrasyonuna da sahip. Geliştirilen sistem, kişisel bilgileri ve verileri en üst düzeyde korurken, belediye hizmetlerinin şeffaf ve hesap verilebilir olmasını da sağlıyor.



MOBİL UYGULAMA DA MEVCUT

“Nilüfer Her Yerde” mobil uygulaması ise akıllı kentler için en dikkat çekici örneklerinden birisi oluyor. Uygulama üzerinden hayatı kolaylaştıran akıllı çözümler üretilip; güvenilir, kolay ve hızlı işlemler gerçekleştiriliyor. Vatandaşların 7 gün 24 saat erişebildiği uygulama ile aynı zamanda katılımcı ve şeffaf belediyecilik örneği sergileniyor. Uygulamada haber ve duyurular, istek ve öneriler, bilgi edinme, ulaşım bilgileri, borç sorgulama ve ödeme, imar durumu, e-belediye hizmetleri ve enerji verimliliği gibi birçok hizmet yer alıyor.

ÖNCÜ BELEDİYE

Nilüfer Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atarak 2014’te Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladı ve 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 40 azaltma hedefiyle çalışmalar yürütüyor. Başkan Şadi Özdemir, 2014’te yasal bir zorunluluk olmadan Enerji Bürosu’nu kurduklarını ve bu proaktif yaklaşım sayesinde 2017’de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası aldıklarını belirtti. Ayrıca, Bursa Valiliği tarafından pilot belediye seçildiklerini ve 2022’de Binalarda Enerji Verimliliği Kampanyası’nı başlattıklarını ekledi.

