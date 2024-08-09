Dinozorlar ne kadar büyüyebilir?

Yayınlanma: 09.08.2024 - 07:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 07:00

Bilim insanlarının yeni yaptığı bir araştırmada dinozorların ne kadar büyüyebileceği hesaplandı. Ecology and Evolution'da yayınlanan yeni çalışma, T. Rex’in fosil kalıntılarının gösterdiğinden yüzde 70 daha ağır olabileceğini ortaya koyuyor.

Dinozorlara yönelik çalışmalar devam ederken, özellikle ulaştıkları devasa boyutların sınırları da merak ediliyor. Çoğu dinozor türüne yönelik bilgiler birkaç fosil kalıntısına dayanıyor. Konuyla ilgili pek çok iddia olsa da bilim 'en büyük dinozor en fazla hangi boyutlara ulaşabiliyor?' sorusunu da soruyor.

Dr. Jordan Mallon ve Dr. David Hone bu soruyu ele alarak yeni bir bilgisayar modellemesi kullandı. T. rex popülasyonlarını değerlendiren bu çalışmada boyut, büyüme hızı, uzun ömürlülük, fosil kayıtlarının eksikliği ve daha pek çok değişken hesaba katıldı.

Modelde T.rex'in seçilmesinin nedeni ise dinozorun ayrıntılarının daha fazla bilinmesi ve tanıdık olması. Paleontologlar, bilinen en büyük T. rex fosillerinin muhtemelen en yüksek vücut boyutunun yüzde 1’ini temsil eden yüzde 99’luk dilime girdiğini keşfetti. Ancak bu yeterli değil zira diğer yüzde 99,99'luk kesim için 1000 yıl daha fosil çıkartılması gerekiyor.

Bilgisayar modelleri, yaşamış en büyük bireyin günümüzde bilinen en büyük T. rex kalıntılarından yüzde 70 daha ağır ve yüzde 25 daha uzun yani yaklaşık 15 metreye karşılık 12 metre olabileceğini öne sürüyor.