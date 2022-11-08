Dinozorlardan kalma deniz dağlarında sıradışı canlılar bulundu

08 Kasım 2022 Salı, 10:04

Keşif seferine çıkan deniz biyologları, Avustralya'nın batı kıyısından 2 bin 500 kilometre uzaktaki derinliklerde bir dizi sıradışı hayvan tespit etti.

Derinliklerin tuhaf sakinleri arasında kendine mercanlardan yuva yapan yengeçler, yarasa balıkları, kanatlı balıklar ve hatta uzun bacaklı balıklar vardı.

Keşfin ardındaki Victoria Müzesi araştırmacıları, gözlemledikleri canlıların üçte birinin yeni türler olduğunu düşünüyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre örnek olarak toplanan hayvanlardan elde edilen DNA, taksonomistler tarafından incelenecek. Farklı hayvan gruplarında uzmanlaşmış olan taksonomistler, bu sıradışı canlıların hangi türlere ait olduğunu belirleyecek.

İNCELENEN BÖLGELER SIRADIŞI ÖZELLİKLERE SAHİP

30 Eylül 2022'de yola çıkan araştırma ekibine liderlik eden Tim O'Hara, incelenen bölgelerin de sıradışı özelliklere sahip olduğunu ve bu yüzden koruma altına alındığını belirtti:

Bölge dinozorlar döneminde oluşmuş devasa deniz dağlarıyla kaplı. Ayrıca Pasifik ve Hint Okyanusları arasındaki kritik bir kavşakta yer alıyor.

Keşif gezisinde birkaç yeni tür tespit edeceklerini önceden de tahmin ettiğini söyleyen O'Hara, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni türler, hatta belki de şimdiye kadar keşfedilmemiş bu bölgede dalgaların altında saklı kalan hayat ağacının yeni dallarını görme olasılığı bizi gerçekten heyecanlandırıyor.

SIRADIŞI BALIKLAR

Araştırmacılar, keşif gemisiyle Cocos Keeling ve Noel Adaları çevresinde 740 bin kilometre karelik bir bölgeye gitti. Daha gidiş yolculuğu sırasında kendilerini havaya fırlatan göz kamaştırıcı bir kanatlı balık sürüsü gözlemlendi.

Avustralya Müze Araştırma Enstitüsü'nden balık biyoloğu Yi-Kai Tea, yolculukla ilgili bir blog yazısında, bu hayvanların daha büyük balıklardan kaçmak için aç deniz kuşlarına yakalanma riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

RV Investigator adlı araştırma gemisindeki ekip, sonar cihazıyla 35 gün boyunca deniz tabanını haritalandırdı. Çalışmada eski zamanlardan kalma deniz dağları, volkanik yapılar, kanyonlar ve sırtlar ortaya çıkarıldı. Sönmüş yanardağların 140 ila 50 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Yüzeyin 5 bin 500 metre derinliğinde tespit edilen türler arasında ilk olarak, şeffaf ve jelatinimsi bir yılan balığı yer aldı. Araştırmacılar bu türün muhtemelen kör olduğunu düşünüyor.

Bunun ardından sevimli görünümüyle dikkat çeken bir yarasa balığı göze çarptı. Araştırmacıların "iyi pişmiş mantıya" benzettiği pembemsi balık, kanatları andıran yüzgeçlerini bacak gibi kullanarak deniz tabanında yürüyor.

Ekibin görüntülediği bir diğer balık, deniz tabanının hemen üzerinde uçar gibi hareket ediyor ve aşağıda kalan avının üzerine atlıyor. Balığın ince ve uzun bacak yüzgeçleri, deniz tabanına demir atmış bir gemi gibi görünmesini sağlıyor.

Ekip ayrıca kabuk yerine yumuşak mercanları kullanan bir keşiş yengeci tespit etti. Bu yengeçlerin kendilerine kabuk yapmak için yumuşak mercanları kum ve etraftaki diğer malzemelerle birleştirdiği düşünülüyor.

Victoria Müzesi'nin yöneticisi Lynley Crosswell, keşif gezisi için şu ifadeleri kullandı.

Bu yolculuğun sonuçları, Avustralya'nın derin deniz ortamlarını ve insanların bunlar üzerindeki etkisini anlamamız için çok değerli olacak.