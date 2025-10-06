Discord hacklendiğini doğruladı: 200 milyon kişinin verilerine erişildi

Mesajlaşma platformu Discord hacklendiğini doğruladı. Kişisel verilere erişimin 200 milyon kullanıcıyı kapsadığı düşünülüyor.

Forbes’un haberine göre aylık en az 200 milyon kullanıcısı olan Discord sayısı belirsiz ‘kişisel verinin’ hacklenerek sızdırıldığını doğruladı.

Uygulama çoğu kullanıcısına kişisel verilerin sızdığına dair mail yolladı.

Euronews’ün haberine göre sızıntı 20 Eylül’de yapıldı.

HACKER'LAR 'FİDYE' İSTEDİ

Kullanıcılara yollanan maile göre sızıntı müşteri desteği sağlayan harici bir hizmetin sistemlerine saldırıyla gerçekleşti. Sızan bilgiler arasında kullanıcıların pasaport, ehliyet ve kimlik bilgileri de bulunuyor. Ayrıca açıklama göre Discordi kişisel verilere erişen hackerların ‘fidye’ istediğini duyurdu.

Eurogamer’ın aktardığına göre kredi kartı numaraları tam olarak sızdırılmadı. Fakat şirket ne kadar kullanıcının bilgisinin çalındığı bilgisini net olarak paylaşmıyor.

Bazı kaynaklar siber saldırıdan ‘Scattered Lapsus$ Hunters’ adlı bir hacker grubunun sorumlu olduğunu iddia ediyor. Bu grup Britanya merkezli Jaguar Land Rover ve Marks & Spencer gibi şirketlerdeki veri ihlallerinde de gündeme gelmişti.

Discord yetkililerinin duyurusuna göre kullanıcılar ek bilgi veya destek talebi için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilir.