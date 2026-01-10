Özgür Özel'den 'İBB iddianamesi' göndermeli 'uyuşturucu operasyonları' açıklaması: 'Akın Gürlek ile Erdoğan birbirinin gözünün içine bakamıyor...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki parti heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti.

Ziyarette, muhabirlerinin çalışma koşulları, basın özgürlüğü ve gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"2025 YILI TÜRKİYE İÇİN DE GAZETECİLER İÇİN DE ZOR BİR YIL OLDU"

Gazetecilik faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında her geçen senenin bir önceki seneyi arattığını belirten Özel, "2025 yılı Türkiye için de demokrasi için de gazeteciler için de zor bir yıl oldu. Çok sayıda gazetecinin gözaltındayken durumunu takip ettiğim, tutuklandığında cezaevinde ziyaret ettiğim zaman zaman da tahliyelerinden sonra da geçmiş olsun dileklerini ilettiğim, içinde bulunulan süreç Türkiye'de herkes açısından zor ama doğru haber vermek, tarafsız gazetecilik yapmak isteyenler açısından iyice zorlaştırıldı" dedi.

Özel, "Biz geçtiğimiz yılı CHP olarak parti programımızı yenilediğimiz ve iktidara programımızla hazırlandığımız ve hükümet programına temel teşkil edecek bir program değişikliği yaptığımız yıldı. CHP olarak iktidara geldiğimizde basını nasıl ele geçiririzin hazırlığı içinde değiliz. Bir daha kimsenin basını ele geçiremeyeceği, karteller oluşturamayacağı, basını patronaj üzerinden siyasetin emrine sokamayacağı bir bağımsız basın ortamı için çalışmalar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"MECLİS'İ TERK ETMEME" EYLEMİ

Meclis'te emekli maaşının artırılması için CHP'nin başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemini değerlendiren Özel, "Bu eylem bizim tasarladığımız değil adeta emekli maaşının belirginleşmesiyle birlikte emeklilerin gözündeki ateşten çıkmış bir eylem. Ben 2009'dan beri otobüsün üstünden konuşuyorum ve yerel seçimlerde 105 miting otobüsün üzerinden yaptım. 19 Mart darbesinden itibaren 79. kez otobüsün üstünde eylemdeydik. Özellikle son dönemlerde emeklilerin sayılarının arttığı mitingleri görüyoruz. Emeklilerin öfkesini çok gördüm ama gözlerinde bu kadar öfkeyle dolu bir ateşi ilk kez görüyorum. Bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz. Meclis eliyle bu işe müdahale edilmesi gerekiyordu biz de Meclis'i AK Parti kapatıp hafta sonu tatiline giderken Meclis'i kapatmama ve buraya dikkat çekme eylemi kararı aldık" dedi.

"EMEKLİLER BIRAKIN İKTİDARA OY VERMEYİ, SELAM BİLE VERMEZLER"

Emeklilerin iktidara yönelik desteğinin bundan sonra devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya Özel, "Etmiyor bundan sonra hiç etmez. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarında CHP'nin en çok destek aldığı grup emeklilerdi. Son yapılan çalışmalarda da CHP emeklilerin yüzde 54'ünün oyunu alıyor görünüyor. Her yaptığımız ankette bu oran biraz daha yükseliyor. Bizim emeklilerle ilgili ortaya koyduğumuz hem mücadeleci hem de geleceğe yönelik umut verici söylemlerin yanında iktidar partisinin artık emeklilerin bırakın oy vermek selam dahi vermek istemedikleri bir partiye dönüşmüş durumda. Siyaset, öncelik belirleme ve taraf olma işi, iktidar partisi emekliden taraf olmadığını hatta sonlarda dahi yer almadığını emekliler gördü. Emekliler bırakın iktidara oy vermeyi, selam bile vermezler" yanıtını verdi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ

Bayram ikramiyelerine yönelik soruyu Özel, şöyle yanıtladı:

"Bizim bayram ikramiyesindeki yaklaşımımız ilk günden beri bir asgari ücret olması yönündedir. İlk başta her emekliye bir maaş ikramiye diye söylenmişti ama emekli maaşlarında çok büyük farklar var ve en mağdur kesime en az ikramiyeyi vermiş oluyoruz. Onun için biz tüm emeklilere maaşı ne olursa olsun bir asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Zaten en düşük emekli maaşının da bir asgari ücret olması gerektiğini söylüyoruz.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu 2015 seçimlerinde gündeme getirdi. 1 Kasım seçimlerine giderken AK Parti Meclis çoğunluğunu kaybettiği için 'biz de vereceğiz' dediler. 2015'te verdikleri bu sözü ancak 2018'deki seçimlerden önceki bayramda yerine getirdiler. O gün için verdikleri yeterli değildi ama o gün için verdikleri ikramiye bir kurbanlık koyun alıyordu. Bugün bahsedilen emekli ikramiyesi kurbanın bir butunu almaya yetmiyor. AK Parti milletvekilleri torunlarına bundan daha çok harçlık verirler."

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Son dönemde yapılan uyuşturucu ve şike operasyonlarını değerlendiren Özel, şunları söyledi:

"Son yapılan operasyonların iki temel amacı var. Bir tanesi 19 Mart operasyonundan sonra bir ay geçti ve toplumun yüzde 55'i bunun siyasi olduğunu düşünüyordu yüzde 25'i hukuki olduğunu düşünüyordu, toplumun yüzde 20'si de görüş bildirmiyordu. 9 ay boyunca bir propaganda yaptılar ve iddianame çıkınca neler olacak dediler. İddianame çıktı ve biz haklı çıktık. Yani ne 560 milyar yolsuzluk çıktı ne bin 200 cep telefonu çıktı ne bavullarda para çıktı. İddianame sonrasında bunun siyasi olduğunu düşünenler yüzde 60'a çıktı. Sonuçta birbirinin gözünün içine bakamayan iki kişi Akın Gürlek ile Tayyip Erdoğan oldu.

Böyle olunca bu yapılan işlerin siyasi olduğu o kadar ortaya çıktı ki bu sefer çok sayıda toplum kesimine operasyon yapılsın 'bakın sadece CHP'ye değil topçusuna da popçusuna da yapılıyor' denilsin. Bu meselenin özü şu; Türkiye'de şike var mı, var, uyuşturucu var, yasadışı bahis var ama 23 yıldır da bu ülkeyi yöneten bir iktidar var. Bu pislik buraya kadar geldiyse herhalde CHP yüzünden gelmedi. Devraldıkları ülkede olmayan bir sürü rezalet bugün bu kadar baş edilemez hale geldiyse bunun müsebbibi iktidar. Kendi yarattıkları bataklıkta sivrisineklerin peşine düşmüşler. Bu mesele üzücüdür ama maksat algı yönetimi."

"MUHALEFETİN ORTAKLAŞMA SORUNU YOK, İKTİDAR BLOĞUNUN ORTAKLAŞMA SORUNU VAR"

Muhalefet partileri ile ilişkilere ilişkin bir soru üzerine de Özel, "Seçim güvenliğinden başlayarak 8-10 temada bütün partileri ziyaret edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi sorun olduğunu reddedebilir ama bütün muhalefet partileriyle hem dayanışmayı hem birlikte mücadele konusunu çalışıyoruz" dedi.

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nda devam eden eylemine diğer muhalefet partilerinin de desteğe geldiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir parti bir eylem yaptığında diğeri gidip eyleme katılmaz ama gider dayanışmasını gösterir. Öbür türlü bir başka partinin eylemini sahiplenseniz o partinin kendi özgün alanlarına da müdahale olur. Biz de aynısını yapıyoruz. Muhalefetin ortaklaşma sorunu yok, iktidar bloğunun ortaklaşma sorunu var" dedi.