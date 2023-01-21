Dünya genelinde engelli birey sayısı 1 milyarı, Türkiye'de ise 2.5 milyonu aştı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 03:57

Dünyada engelli birey sayısı 1 milyarı, Türkiye’de ise 2.5 milyonu aştı. Türkiye’de Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı engelli nüfusun yüzde 56’sı erkek yüzde 44’ü ise kadınlardan oluşuyor.

Teknolojinin gelişim hızına göre engellilerin hayatını kolaylaştıran cihazlar ve uygulamalar da artıyor. Engellilere yönelik geliştirilen birçok uygulama, onların günlük hayatını kolaylaştırırken yakınlarının ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Engellilerin hayatına dokunan son teknoloji ve uygulamaları derledik.

WeWalk akıllı baston, görme engellilerin hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirildi. Vestel ve WeWalk mühendisleri tarafında geliştirilen akıllı baston Türkiye’de üretiliyor. WeWalk Akıllı Baston, görme engellilerin yürürken karşısına çıkan direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri algılıyor ve titreşimle kullanıcısını uyarıyor. Alt bölümünde bulunan beyaz bastonla yerdeki engeller de algılanabiliyor. Kullanıcılar, WeWalk ile bulunduğu konumu il, ilçe, cadde detayında öğrenebiliyor, yeni konumları kaydedebiliyor ve gitmek istenen yere navigasyon desteği alabiliyor.

SESLİ KART

Ses teknolojisiyle çalışan Voice Card Mastercard, Thales ve BlindLook işbirliğiyle finansal hizmetlere erişimde engelleri kaldıran dünyanın ilk sesli kartı. Voice Card, POS cihazına takıldığında işlem tutarının cep telefonundan duyulmasını sağlarken ödeme ise kart şifresi girildikten sonra gerçekleşiyor.

SOSYAL HAYATA KATILIMI ARTIRIYOR

