Dünya genelinde engelli birey sayısı 1 milyarı, Türkiye'de ise 2.5 milyonu aştı
Navigasyon, sesli okuma, komutla fotoğraf çekip yer bilgisi iletme gibi birçok özellik engellilerin gözü ve kulağı oluyor.
Dünyada engelli birey sayısı 1 milyarı, Türkiye’de ise 2.5 milyonu aştı. Türkiye’de Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı engelli nüfusun yüzde 56’sı erkek yüzde 44’ü ise kadınlardan oluşuyor.
Teknolojinin gelişim hızına göre engellilerin hayatını kolaylaştıran cihazlar ve uygulamalar da artıyor. Engellilere yönelik geliştirilen birçok uygulama, onların günlük hayatını kolaylaştırırken yakınlarının ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Engellilerin hayatına dokunan son teknoloji ve uygulamaları derledik.
WeWalk akıllı baston, görme engellilerin hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirildi. Vestel ve WeWalk mühendisleri tarafında geliştirilen akıllı baston Türkiye’de üretiliyor. WeWalk Akıllı Baston, görme engellilerin yürürken karşısına çıkan direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri algılıyor ve titreşimle kullanıcısını uyarıyor. Alt bölümünde bulunan beyaz bastonla yerdeki engeller de algılanabiliyor. Kullanıcılar, WeWalk ile bulunduğu konumu il, ilçe, cadde detayında öğrenebiliyor, yeni konumları kaydedebiliyor ve gitmek istenen yere navigasyon desteği alabiliyor.
SESLİ KART
Ses teknolojisiyle çalışan Voice Card Mastercard, Thales ve BlindLook işbirliğiyle finansal hizmetlere erişimde engelleri kaldıran dünyanın ilk sesli kartı. Voice Card, POS cihazına takıldığında işlem tutarının cep telefonundan duyulmasını sağlarken ödeme ise kart şifresi girildikten sonra gerçekleşiyor.
SOSYAL HAYATA KATILIMI ARTIRIYOR
- Blindoors, AVM, müze ve üniversite gibi yerlerde görme engellilere dijital erişilebilirlik çözümleri sunuyor. Uygulama, görme engellilere sosyal alanlarda yön bulma hizmeti sunarak erişilebilirliği ve bu sayede görme engellilerin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlıyor. Uygulama sayesinde, haritası tanımlanan alışveriş merkezlerinde görme engelliler, kimseye ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri mağaza, tuvalet, çıkış ve asansör gibi noktalar için yol tarifi alabiliyor.
- Psyonic, yumurta gibi hassas nesneleri dahi hissedebilen Ability Hand adlı yapay zekâlı el protezi geliştirdi. 32 kavrama seviyesine sahip cihazın parmak uçlarında da özel titreşimli sensörler yer alıyor. Protez, kol kaslarından gelen sinyali dikkate alıyor.
- Talking Money Identifier, paraları tanıyan bir cihaz. Görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı. Paraları tanımlar ve bireye sesle aktarır. Bu sayede kişi, elindeki paranın değerini öğreniyor.
- L’Oreal, sınırlı el ve kol hareket kabiliyetine sahip olan kullanıcılar için Hapta adlı özel bir makyaj cihazı geliştirdi. Ruj sürmeyi çok kolay hale getiren cihaz, 360 derece dönüş ve 180 derece esneme imkânına sahip.
- Be My Eyes uygulaması, engelli olmayan bireyleri sisteme dahil ediyor. Gönüllüler, yardım talep eden görme engellilere yardım ediyor. Örneğin, elektrik faturasını okuyamayan görme engelli birinin aramasını cevaplayarak talebini karşılayabiliyor. O an hangi gönüllü müsait ise ihtiyaç sahibi ile konuşabiliyor.
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