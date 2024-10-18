Dünyanın en genç Alzheimer olan insanı 19 yaşında

Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:36

Güncelleme: 18.10.2024 - 16:36

Alzheimer normalde ilerleyen yaşa bağlı olarak kişileri buluyor ancak bazı vakalar var ki çok daha küçük yaşlarda Alzheimer belirtileri gösteriyor. Daha önce Alzheimer'a yakalandığı kayıtlara geçen en genç hasta 21 yaşındaydı ancak Pekin'de bildirilen bir hasta 19 yaşında olmasıyla şaşırtıyor.

Pekin'deki hastanın belirtileri 17 yaşında başladı. Lisede derslerinde başarısız olmaya başlayan ve günlük aktivitelerini yapmakta zorlanan genç, hastaneye götürüldüğünde 17 yaşında Alzheimer semptomları yaşadığı ortaya çıktı.

Derslerine odaklanmakta zorluk yaşan Pekinli genç erkek, bilişsel gerilik yaşamaya başladı.

Pekin’de bulunan Başkent Üniversitesinde hasta için çeşitli beyin görüntüleme testlerinin yanı sıra kan ve idrar analizleri de yapıldı. Gençten aynı zamanda beyin omurilik sıvısı alındı ve gerekli testlere tabii tutuldu. Aile geçmişinde hastalığın izleri arandı.

Gencin hipokampüs bölgesindeki beyin dokularında sinir hücrelerinin iletişim kurmasını sağlayan bağlantılarda kayıp olduğu, işitsel ve sözel testlerde ise hafıza bozukluğu olduğu saptandı.

Yapılan testler sonucu hastanın tam bellek puanı, aynı yaştaki akranlarına göre yüzde 82, anlık bellek puanı ise yüzde 87 daha düşüktü.

Hastanın vakasını anlatan nörologlar, South China Morning Post gazetesine yaptıkları açıklamada konu hakkında daha derin çalışmaların yapılması gerektiğini savunuyor. Onlara göre hafıza kaybına ilişkin anlayışımızı daha da geliştirmek için gelecekteki çalışmaların erken başlangıçlı vakalara odaklanması gerekiyor.

Peki neden bu kadar genç yaşta Alzheimer teşhisi aldı?

Erken yaşta Alzheimer belirtileri gösteren kişilerde ilk olarak genetik faktörlere bakılıyor. Bu vakada ise gencin ailesinde bilinen bir Alzheimer vakası bulunmuyordu. Öte yandan enfeksiyon, zehirlenme, travma, anormal metabolizma ve doğuştan gelen bozukluklar, Alzheimer'a sebep olabilir. Bunlar da gencin durumunu açıklamıyordu. Çünkü genç hiçbirine uymuyordu.

Hastanın tam olarak 19 yaşında Alzheimer olmasını açıklayan bilimsel bir sonuç bulunmuyar ancak çevre, kalıtım ve patojenik gen mutasyonları bu yaşta bir vakanın görülmesine neden olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan Alzheimer hastalığı genellikle yaşlı insanların hastalığı olarak düşünülse de 65 yaşın altındaki hastaları da içeren erken başlangıçlı vakalar, tüm teşhislerin yüzde 10'una kadarını oluşturuyor. Yani genç yaşta Alzheimer vakalarında bir artış var.

30 yaşın altındaki hastaların hemen hemen hepsinde Alzheimer hastalığı patolojik gen mutasyonlarıyla açıklanabiliyor ve bu da onları ailevi Alzheimer hastalığı kategorisine sokuyor. Ancak Pekin'de bildirilen bu vakada da olduğu gibi bazen bambaşka bir sebep olabiliyor ve henüz o sebep bilimsel olarak açıklanamıyor.