Dünyanın ilk grafen tabanlı beyin çipi insana takıldı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 06:19

Güncelleme: 29.09.2024 - 06:19

İspanya merkezli bir girişim olan INBRAIN Neuroelectronics, grafen tabanlı beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisiyle hassas tümör ameliyatı gerçekleştirdi. Şirket, dünyada ilk kez insan beynine grafen bazlı bir kortikal arayüz yerleştirdiğini duyurdu. Bu önemli işlem, İngiltere’de Salford Kraliyet Hastanesi'nde beyin tümörü ameliyatı geçiren bir hastaya uygulandı.

Bilmeyenler için grafen, olağanüstü özelliklere sahip tek katmanlı karbon atomlarından oluşan bir malzeme. Hem ince hem de son derece dayanıklı olan bu materyal, elektriksel ve mekanik özellikleriyle beyin arayüzleri için ideal bir çözüm sunuyor.

SAĞLIKTA GRAFEN KULLANIMI BÜYÜK FAYDA SAĞLAYABİLİR

Donanımhaber'in bildirdiğine göre şirketin geliştirdiği bu yenilikçi teknoloji, sağlıklı ve kanserli beyin dokusunu mikrometre düzeyinde hassasiyetle ayırt edebildi. Bu önemli klinik başarı, grafen tabanlı BCI teknolojisinin yalnızca beyin sinyallerini çözümlemekte değil, aynı zamanda kanser gibi hastalıkların tedavisinde yüksek hassasiyetli cerrahi uygulamalarda güvenilir bir araç haline geldiğini gösteriyor.

Grafen, beyin aktivitelerini çok daha yoğun bir şekilde algılayıp uyarabiliyor, bu da yüksek hassasiyetli ameliyatlar yaparken hastanın hareket, dil veya bilişsel fonksiyonlarını koruma açısından kritik öneme sahip. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. David Coope, bu sayede yüksek hassasiyetle tümör kesimlerinin yapılabileceğini belirtti.

Şirket, uzun testler ve geliştirme süreçlerinin ardından Temmuz 2024’te insan denemelerine başladığını açıklamıştı. Bu denemeler kapsamında 8-10 hasta üzerinde grafenin insan beyniyle doğrudan temasının güvenliği değerlendirilecek. Aynı zamanda, grafenin beyin fonksiyonlarını çözümlemedeki kabiliyetleri de ortaya konacak.

Şirketin grafen tabanlı BCI-Tx platformu, Parkinson hastalığı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) “çığı açan cihaz” onayı da almış durumda. Bu platform, grafenin benzersiz özelliklerini kullanarak ultra yüksek çözünürlüklü sinyal kaydı ve uyarlanabilir nöroelektronik terapi sağlıyor. INBRAIN’in bu platformu, Parkinson hastalığının yanı sıra diğer nörolojik bozuklukların tedavisinde de umut vaat ediyor. Platform, sinir ağlarını yeniden dengeleyerek kişiselleştirilmiş tedavi sunarken, yan etkileri en aza indirme hedefiyle çalışıyor.