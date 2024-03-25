Felçi adam beyin çipiyle satrancın ardından yarış oyunu oynuyor

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:02

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:02

Elon Musk'ın insan-bilgisayar arayüz şirketi Neuralink, geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu duyuru ile yıllarca hayvanlar üzerinde çalıştıktan sonra ilk kez bir insana beyin implantı taktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise bu kişinin boyundan aşağısı felçli olan Noland Arbaugh olduğu açıklanmış ve ilk videosu paylaşılmıştı. Arbaugh'un düşünce gücüyle satranç oynadığı video, dünya çapında ses getirmişti.

Webtekno'nun da aktardığı gibi Noland Arbaugh, geçtiğimiz gün ise X hesabı üzerinden tweet atarak Neuralink ile bilgisayar kontrol kapasitesini her geçen gün artırdığını ispatlamıştı. Paylaşılan son video ise Neuralink'in potansiyelini bir kez daha ortaya çıkardı. Zira videoda Arbaugh'un yalnızca düşünce gücüyle Mario Kart oynadığını görüyoruz.

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE MARIO KART OYNADI

Satranç, nispeten statik bir oyun olduğundan Mario Kart oynamayı Neuralink ile bilgisayar kontrolü için bir ilerleme kabul edilebilir.

Arbaugh, daha önceki yapmış olduğu açıklamada bilgisayarın faresini kontrol etmek için yalnızca fare imlecini düşünmenin yeterli olmadığını onu kontrol etmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla Arbaugh'un arabayı sağa sola döndürmesi size basit geliyorsa bunu yapmak için "Sağa-sola gittiğini" düşünmekten fazlasını yaptığını unutmamalıyız.