E-ticarette fırsatların ayı kasım geldi

Yayınlanma: 02.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.11.2024 - 04:00

Elektronik ticarette (e-ticaret), “mega, efsane, süper, şahane” fırsatların ayı kasım geldi. E- ticarette “11 Kasım Bekârlar Günü (11.11)” ile başlayan bu süreç, “29 Kasım Black Friday (efsane cuma)”, “2 Aralık siber Pazartesi” ve yılbaşı kampanyalarıyla bir alışveriş sezonuna dönüştü.

Türkiye’de e-ticaret hacmi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 1.85 trilyon TL’ye ulaştı. (77.89 milyar dolar) İşlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 5.87 milyar adet olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı’nca 2024 yılında e-ticaret hacminin 3.4 trilyon TL ve işlem sayısının da 6.67 milyar adet olacağı öngörülüyor. E-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 10 iken yıllar içinde büyük bir artış kaydederek 2023’te yüzde 20’ye ulaştı. E-ticaret hacminden en büyük payı alan ilk üç sektörden ilki 233 milyar TL ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri olurken bu sektörü sırasıyla 135 milyar TL ile elektronik ve 127 milyar TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuvar izliyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasım ayındaki kampanyalar sayesinde internetten alışveriş hacminin 500 milyar TL’yi bulacağını anlatarak yıllık toplam e-ticaretin yüzde 12.5’inin kasımda olduğunu söyledi.

OYUNA GELMEYİN

Yüzde 25’ten yüzde 70’e varan indirimlerin devreye alınacağı kasım ayına özel günlerde tüketicinin hazırlıklı ve bilinçli olmasında büyük fayda var. İndirimlere en pratik ulaşılan mecralar e-ticaret siteleri. Bu mecralarda on binlerce satıcı yer alıyor. Bazen ürün fiyatları kampanyadan önce yükseltilip sonradan yüksek (yüzde 60-70 gibi) indirim varmış gibi gösterilebiliyor. Böyle indirim oyunlarına gelmemek için öneriler şöyle:

Planladığınız ürünlerin fiyatlarını yakın takibe alın. O ürünün fiyatını farklı sitelerden kontrol edip en uygun olanını not edin. Satın alacağınız cihazların fiyatlarını şimdiden kaydedin. Markalar ürünün fiyatını birkaç hafta öncesinde şişirerek indirim döneminde ürünün olağan fiyatını yüksek indirimmiş gibi gösterebilirler.

İnternet sitelerinde alışveriş yapmadan önce mutlaka ihtiyaçlarınızı belirleyin, bir liste yapın. Alışveriş çılgınlığı var diye ihtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Ürün hakkında kullanıcı yorumlarını inceleyin. Stoklarla sınırlı ve dakikalar içinde tükenecek cazip fiyatlı ürünü önce davranan alabilecek.

Güvenilir satıcıları tercih edin. Güvenli internet bağlantısı kullanın. Sitelerin güvenlik sertifikasını kontrol edin. Ödemelerinizi sanal kartla yapmaya dikkat edin. Alışveriş yaptığınız sitenin gizlilik politikasını okuyun.

Hesap oluştururken güçlü ve benzersiz şifreler kullanın. Şifrelerinizi periyodik olarak değiştirin ve her site için farklı şifreler belirleyin. Bilgisayarınızda güvenlik yazılımlarını düzenli olarak güncelleyin.

Sahte indirim ve kampanya tuzağına düşmeyin. Aldığınız ürünün iade ve değişim koşullarını önceden okuyun. Alışverişlerinizden sonra kredi kartı veya banka hesap ekstrenizi düzenli olarak kontrol edin.



ÇALIŞANIN İŞLE KEYİFLİ İLİŞKİSİ YOK



HP’nin 12 ülkede yaklaşık 16 bin bilgi çalışanıyla düzenlediği 2024 HP İş İlişkileri Endeksi’ne göre çalışanların yalnızca yüzde 28’i işle sağlıklı ve keyifli bir ilişkiye sahip.

Bilgi çalışanları arasında yapay zekâ kullanımı geçen yıl yüzde 38 iken 2024’te yüzde 66’ya yükseldi. Yapay zekâ kullanan çalışanlar, kullanmayan meslektaşlarına kıyasla işleriyle olan ilişkilerinden 11 puan daha mutlu. HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, “Çalışanların yüzde 70’i yapay zekâ gibi araçların üretkenliklerini artırdığını ve daha keyifli bir iş deneyimi sağladığını bildiriyor” dedi.

LOGO’NUN HEDEFİ 5 BİN ÖĞRENCİ

Logo Yazılım, Hayallerini Kodlayanlar sosyal sorumluluk projesinde bu yıl deprem bölgesine yoğunlaşıyor. Projeyle Hatay’ın Defne, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde iki bilgisayar laboratuvarı ve iki robotik kodlama atölyesi açıldı. Önümüzdeki dönemde ise Kahramanmaraş ve Elazığ’da öğrencilere kazandırılması planlanan atölye ve kütüphane için çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar Hayallerini Kodlayanlar projesi kapsamında 8 ilde toplam 13 atölye, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane kuruldu. Bütün Çocuklar Bizim Dernegˆi ve Atölye Vizyon’un katkılarıyla 2019’da başlayan projeyle 2024 sonunda toplam 5 binden fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyor.





GES’E 100 MİLYON DOLAR

Vodafone ve YEO Teknoloji, güneş enerjisi santralları (GES) kurmak için güçlerini birleştirdi. YEO Teknoloji tarafından yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla yaşama geçirilecek proje, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaklaşık 1.5 milyon metrekare üzerine kurulacak kurulacak.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ve YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız’ın imza attığı anlaşma ile Vodafone Türkiye’nin mevcut yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35’i karşılanacak. Projede 3 bin Gwh elektrik üretilmesi hedefleniyor ve tesislerde üretilen enerjinin tümü 15 yıl boyunca sadece Vodafone Türkiye tarafından kullanılacak.

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