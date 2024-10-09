Elektrikle iyileşmeyi hızlandıran cerrahi dikiş ipi üretildi
Çin'de araştırmacılar, hareket etmesi sonucu elektrik yüklenerek, dikilen yaranın çabuk iyileşmesini sağlayan ve enfeksiyon riskini azaltan cerrahi dikiş ipi geliştirdi.
Çin'de araştırmacılar, ürettikleri; biyolojik olarak parçalanabilen polimere sarılı magnezyum içeren dikiş ipinin, mekanik-elektrik doğası gereği hareket edilmesi halinde elektrik alanı üretebildiğini kaydetti.
DİKİLEN YARALAR 10 GÜNÜN ARDINDAN NEREDEYSE İYİLEŞTİ
Bir balonun, saça değdirildiğinde elektriklenmesi gibi kasların hareketi ile de ipin elektrikle yüklendiğini ifade eden araştırmacılar, söz konusu dikiş ipini yapay kas dokuları ve fareler üzerinde denedi. Araştırmacılar, bu deneylerle dikilen yaraların, 10 günün ardından neredeyse tamamen iyileştiğini ifade ederek elektik alanı oluştuğunda dikişli alana yaklaşan hücrelerin arttığını ve böylece yaranın daha hızlı iyileştiğini belirtti.
Buna göre, araştırmacılar, elektrik yüklenen dikiş ipinin, yara onarımını yüzde 50'ye kadar hızlandırmanın yanı sıra enfeksiyon riskini de azalttığını ortaya koydu.
Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" adlı dergide yayınlandı.
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