Elon Musk, çip sorununun ne zaman biteceğini açıkladı

28 Eylül 2021 Salı, 00:00

İtalya'daki bir teknoloji etkinliğine online katılım gösteren ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çip sorununun 'kısa vadeli' olacağını düşündüğünü belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre Elon Musk, "İnşa edilmekte olan çok sayıda çip imalat tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Daha önce, Intel ve TSMC gibi çip üretim devleri ABD’de yeni tesisler kurma planlarını açıkladı ancak bu tesislerin önümüzdeki birkaç yıl içinde faaliyete geçmesi beklenmiyor.